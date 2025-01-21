冬日柔和妝容必備：SUQQU、TOM FORD、PRADA唇膏新品，散發紅潤好氣息！

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不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。

編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

#1 SUQQU晶采絲絨唇膏

在天氣仍然乾燥的季節，挑選唇妝產品，當然要選擇滋潤持色兼備的唇膏。SUQQU本季推出全新晶采絲絨唇膏，主打高顯色、耐貼服、長效持色配方，如奶油般的質地順滑，加上纖幼輕巧的設計，從內到外也散發優雅華麗氣質。

唇膏配方混合6 種質感和熔點各異的蠟質，輕輕一塗便會呈現均勻貼服的塗膜，配合輕質精華油，滋養唇部同時減低卡紋問題，妝感潤澤不脫色。編者的心水推介色號為香木（KOUBOKU），如裸色般的玫瑰粉色調，為冬日妝容添上一絲和暖氛圍，百搭又好看。

查詢／購買：SUQQU

#2 TOM FORD Rose Exposed Lip Color

另一邊廂，TOM FORD近日推出了全新Rose Exposed限量美妝系列，靈感源自品牌全新Private Blend Rose Exposed香氛，探索經典玫瑰花的多重層次。

當中人氣的Lip Color換上了Rose Exposed限定包裝，並以N3 West Coast 及 80 Impassioned兩色呈現，前者偏向沙漠玫瑰色調；後者則如盛開的紅玫瑰，均是優雅奪目。唇膏配方能即時為雙唇注入水分，並提供長達12小時的持色效果，一抹顯色，性感誘人。

查詢／購買：TOM FORD專櫃

#3 PRADA Monochrome Brown限量版唇膏

Prada Beauty自登陸香港後便大受歡迎，來到新一年，品牌率先推出Monochrome Brown限量版唇膏系列，以品牌標誌性的棕色調為基調，搭配亮棕金屬包裝，低調奢華，呼應品牌核心設計。

唇膏配方採用Micro-Fit™ 技術，質感輕如無物，當中添加荷荷巴油成分，深層滋養又舒適。Monochrome Brown限量系列共有3款色調，當中全新的B109 Amaranto重新演繹經典紅木色調，細膩鮮明，輕鬆提亮唇色，是編輯的每天必備推介。

查詢／購買：Prada Beauty專櫃







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