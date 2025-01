Beauty



收藏文章 冬日柔和妝容必備:SUQQU、TOM FORD、PRADA唇膏新品,散發紅潤好氣息! 不論你追求的是哪一種美麗,都應受到尊重,即使擋不住歲月,也要優雅的老去。 編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News,讓我們抓緊潮流步伐之餘,學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。 #1 SUQQU晶采絲絨唇膏 在天氣仍然乾燥的季節,挑選唇妝產品,當然要選擇滋潤持色兼備的唇膏。SUQQU本季推出全新晶采絲絨唇膏,主打高顯色、耐貼服、長效持色配方,如奶油般的質地順滑,加上纖幼輕巧的設計,從內到外也散發優雅華麗氣質。 唇膏配方混合6 種質感和熔點各異的蠟質,輕輕一塗便會呈現均勻貼服的塗膜,配合輕質精華油,滋養唇部同時減低卡紋問題,妝感潤澤不脫色。編者的心水推介色號為香木(KOUBOKU),如裸色般的玫瑰粉色調,為冬日妝容添上一絲和暖氛圍,百搭又好看。 查詢/購買:SUQQU #2 TOM FORD Rose Exposed Lip Color 另一邊廂,TOM FORD近日推出了全新Rose Exposed限量美妝系列,靈感源自品牌全新Private Blend Rose Exposed香氛,探索經典玫瑰花的多重層次。 當中人氣的Lip Color換上了Rose Exposed限定包裝,並以N3 West Coast 及 80 Impassioned兩色呈現,前者偏向沙漠玫瑰色調;後者則如盛開的紅玫瑰,均是優雅奪目。唇膏配方能即時為雙唇注入水分,並提供長達12小時的持色效果,一抹顯色,性感誘人。 查詢/購買:TOM FORD專櫃 #3 PRADA Monochrome Brown限量版唇膏 Prada Beauty自登陸香港後便大受歡迎,來到新一年,品牌率先推出Monochrome Brown限量版唇膏系列,以品牌標誌性的棕色調為基調,搭配亮棕金屬包裝,低調奢華,呼應品牌核心設計。 唇膏配方採用Micro-Fit™ 技術,質感輕如無物,當中添加荷荷巴油成分,深層滋養又舒適。Monochrome Brown限量系列共有3款色調,當中全新的B109 Amaranto重新演繹經典紅木色調,細膩鮮明,輕鬆提亮唇色,是編輯的每天必備推介。 查詢/購買:Prada Beauty專櫃

