Travel & Dining 玩味誌 - 蕭國仁 Henry SIU



加入最愛專欄 收藏文章 夏日雞尾酒跨界活動!名錶HUBLOT聯乘亞洲50最佳酒吧Quinary推新Cocktail!Johnnie Walker x 藝術家Philip Colbert限量版禮盒 踏入8月份,酷暑依然,烈日當空的每一天,其實連走在街頭的心情都不大。那不如喝一杯特色雞尾酒,把玩一下名錶,又或入手限量版的盲盒玩具x美酒,讓這個夏天過得不一樣的跨界玩味。 HUBLOT x Quinary Hublot Loves Summer 雞尾酒活動 Hublot宇舶表一向都是創意不斷,近期宣佈與榮列《2024亞洲 50 最佳酒吧》第26名的Quinary酒吧聯乘舉行夏日雞尾酒活動。期間限定活動由8月1日至8月14日,融合奢華製表工藝與嶄新調酒理念,帶來與眾不同的嶄新體驗。 走進Quinary,賓客仿如進入休閒的夏日度假天堂:酒吧外面設有「Hublot Loves Summer」的燈箱和滑浪板,湖水藍色調散發夏日繽紛活力;店內的氛圍同樣迷人,每桌均設有精美的Hublot宇舶表標誌展示架和軟墊;而印有「Hublot Loves Summer」的鏡子則可以讓賓客打卡留念,更如身處海灘,樂而忘憂。 在活動期間,Hublot宇舶表與揚名國際的本地調酒大師兼餐飲集團Tastings Group合夥人、城中調酒大神Antonio Lai合作,Antonio嶄新的調酒理念和技術不僅令Quinary 躋身《2024亞洲 50 最佳酒吧》,更使酒吧多次榮列《全球 50 最佳酒吧名單》,備受雞尾酒愛好者所追捧。除了現有的雞尾酒外,來到Quinary 的賓客將可品嚐由 Antonio親自設計的Hublot夏日雞尾酒 - The Unico Sour。The Unico Sour 的名字源自Hublot宇舶表標誌性的 Big Bang Unico 系列,其頂部呼應著一個代表品牌的「 H 」字樣。 Johnnie Walker x Philip Colbert跨界極選系列 Johnnie Walker 對於跨界這個詞彙可謂毫不陌生,最近更首度聯同著名英國普普藝術大師 Philip Colbert,以其標誌性的創作角色「龍蝦先生」為創作主題,攜手推出全新 Johnnie Walker x Philip Colbert 跨界極選系列,新包裝靈感源自 Johnnie Walker 與 Colbert 故鄉蘇格蘭的浪漫氣息,中間的大龍蝦身穿品牌標緻的傳統英國紳士服飾坐在皎潔滿月上,亦有慶祝即將來到的中國傳統節慶中秋節之意。 Johnnie Walker Blue Label x Philip Colbert 跨界極選系列中秋節限量版(750ml)每盒將以盲盒形式附贈「Johnnie Walker X Philip Colbert 龍蝦先生限量公仔」,推出三款不同顏色,紅色版龍蝦先生完美還原兩百年前的最初代造型,黑白版配色經典,銀色版摩登十足,建議零售價為港幣 $1,600;John Walker & Sons XR 21 x Philip Colbert 跨界極選系列中秋節限量版(750ml)每盒將附贈一套 Johnnie Walker X Philip Colbert 龍蝦先生醇金品酩組之威士忌杯及杯架,以三位龍蝦先生相互圍繞形成底座,滿溢著趣味巧思,建議零售價為港幣 $1,100,兩款皆數量有限,售完即止。 此外,為迎接即將來臨的中秋佳節,Johnnie Walker 亦宣布由2024年8月1日至9月30日與米芝蓮星級中菜 Duddell’s 合作推出限定中秋菜單,呈獻一款別具滋味的新派菜式 -本地牛坑腩佐以 Blue Label 秘制肉汁,絕對是老饕必嘗的中秋特色威士忌搭配菜單!有興趣的朋友可到官網了解詳情。



