收藏文章 腕錶品牌的有趣聯動:勞力士車手會重現20s賽車風采、Hublot宇舶表「探索計畫」潛入沉船遺址! 一枚看似簡單的腕錶,它豈止能上山下海,視野非凡的一眾品牌更可以與不同的創意單位合作聯動,從考古到復古賽車,為你帶來腕錶以外的全新面向。 勞力士車手會:仿如重返20s賽車風采! 古活古董車盛會(Goodwood Revival)擁有悠久歷史,亦是享譽國際的賽車盛會!今年,這個盛事將於2024 年9 月6 日至8 日在英國鄉村舉行,為期三天的精彩比賽將帶領賽車愛好者回到1940至1960年代,重溫舊日賽車風采。 古活古董車盛會不僅止於競技,更是一場視覺的盛宴。屆時,將有一系列引人入勝的戲劇表演、時代服裝表演和手工藝展示,連同賽車比賽,與觀眾一同重溫昔日光景。 作為長期合作夥伴的勞力士,自2004年起,便與古活古董車盛會一同推廣賽車的傳與創新。今年,也是勞力士作為大會指定時計及勞力士車手會(Rolex Drivers’ Club)冠名贊助商的第20個年頭。而位於賽場內的勞力士手會亦融合懷舊與希望的氛圍,成為歷代傑出車手及其家人的第二個家。 與此同時,勒芒24 小時耐力賽(24 Hours of Le Mans)九屆冠軍得主湯·基斯頓臣(Tom Kristensen)更是古活古董車盛會的常客,且經常前往勞力士車手會與其他勞力士代言人和傳奇車手共聚。 Hublot Xplorations 探索計畫 Hublot宇舶表積極支持安提凱希拉島沉船遺址的考古發掘工作,致力於探索古老文化,與其交織相融。作為Hublot宇舶表研發部門的創新技術分支,Hublot宇舶表「探索計畫」在過去十年間不斷突破疆界。 自2014年起,Hublot宇舶表每年都會派出一隊工程師團隊,前往安提凱希拉島沉船遺址,開啟一場水下考古探秘之旅。作為Hublot宇舶表研發部門的創新技術分支,品牌在過去十年間的「探索計畫」不斷突破疆界。今年的5月17日至6月20日,瑞士與希臘聯合考古隊對安提凱希拉島沉船遺址展開了新一季的發掘工作。在考古期間,發現了一隻龐大的船體殘骸。歷經123年的漫長搜尋,這些殘骸首次被成功發掘,並得以重見天日。這一重大發現,歸功於Angeliki G. Simosi博士和日內瓦大學Lorenz Baumer教授所率領的團隊及其嚴謹的科學研究方法。 憑藉以往探索活動中的經驗,探索對在這片海域成功打撈出約300件(組)文物,其中包括來自18座雕像的21塊大理石殘片、大量的船體結構部件,及200餘塊陶瓷碎片。而這些珍貴文物提供了重要線索,引領大家穿越時空,揭示這一獨特遺址所蘊藏的歷史意義。



