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內房困局

恒大從頭戴「世界500強」桂冠，於地產、造車、金融、旅遊、健康等跨界經營風頭無兩；到天量債務壓頂如大廈將傾，旗下上市「三寶」市值較今年高位灰飛煙滅逾萬億元，更引發銀行、企業、小投資者或申請凍資、或訴訟追討、或包圍示威等連串風波。昔日的「宇宙房企」，據報今天政府工作組已進駐摸底，重組或一觸即發。

鑒於恒大負債牽涉過百家銀行及非銀機構，於高收益債市場、就業市場、未完工項目預付款市場等皆牽一髮而動全身，如何精準拆彈，既防止構成系統性金融風險，又避免政府被逼兜底的道德風險，重重考驗在前。

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《神州經脈》通脹數據高預期　中美十年債利差倒掛　A場再陷震盪

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2022年04月11日
《京城近觀》北京購房綠碼有多方便？

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2022年04月01日
《神州經脈》中俄重申合作無上限　監管伸向直播營利　A場漲勢勁

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2022年03月30日

廈門禹洲鴻圖擬明日召開「１９禹洲０２」債券持有人會議

　　《經濟通通訊社２９日專訊》禹洲集團（０１６２８）子公司廈門禹洲鴻圖地產開發公司在上交所公告稱，公司計劃明日（３０日）召開「１９禹洲０２」債券持有人會議，審議調整債券本息兌付安排等議案。　　案提出，今年４月２９日，發行人將「１９禹洲０２」的全部本金及在兌付時間調整期間利息劃付至托管機構指定賬戶，並

2022年03月29日
富力世茂發盈警　遲發業績恐爆停牌潮　內房普遍下挫

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2022年03月28日
融創發盈警嚇一嚇　傳恒大重組方案今揭盅　內房普遍跌轉升

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2022年03月22日
美啟非常規緊縮　內房震源考驗維穩

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2022年03月22日
《神州經脈》「楊沙會」針鋒相對　MLF利率意外不降　股匯齊崩

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2022年03月15日
今年GDP增速目標料5.5%　換屆年穩增長為重心

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2022年03月02日
世茂債價突暴跌股價插一成　內房股未放榜驚定先普遍下跌

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2022年03月02日
售產降級欠債　負面消息再連環爆　內房股全線急跌

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2022年02月14日
內銀或提供併購融資逾300億人幣　惟樓市疲弱內房股價彈唔起

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2022年02月07日
世茂雅居樂售產有進展　恒大元朗地皮遭接管無礙內房造好

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2022年01月31日
A股劇震造就最差牛年　美儲收水落入虎口

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2022年01月31日
核數師辭任合生曾挫三成　恒大傳或遭拆骨股價積弱

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2022年01月28日
林家亨對美國年內進取加息有懷疑　料港股今年跑贏美股！

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2022年01月27日
《神州經脈》IMF大降中國今年經濟預測　A場回穩收升成交再縮

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2022年01月26日
恒大境外債權人擬採強制行動跌逾半成　世茂還債售產見進展先升後跌　花旗首選潤地龍湖

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2022年01月25日
恒大傳獲國家助重組債務飆12%！把握最後逃生門！

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2022年01月24日
世茂ABS獲展期碧桂園回購票據齊飆半成　瑞信祝福內房普遍造好

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2022年01月18日
融創配股抽水45億急插一成半　併購貸款鬆綁屬實中海外趁機回吐

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2022年01月13日
放寬紅線、併購、售產、分拆，內房消息多籮籮　邊隻跟得過?

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2022年01月10日
傳併購貸款鬆綁中海外潤地飆逾半成，違約羅生門世茂急插

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2022年01月07日
融創服務終止收購第一服務　恒大復牌曾飆升一成　內房物管普遍反彈

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2022年01月04日