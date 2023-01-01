胡孟青
美國經濟 倚重政策強心針
日前，美國財政部不延長多項與聯儲局推出的緊急市場融資及援助方案，消息隨即令到市場有無限揣測，股債有過波動。事實證明，金融市場即使處於高位，仍然相當倚重中央銀行的政策，即使本質上需要性已經不大。2020年11月27日
陶冬
美國終止緊急救援安排 英倫尋求貿易談判突破
上周多數時間風險市場的焦點放在疫苗、疫情上，直至美國財政部要求停止部分流動性緊急救援安排。美國和歐洲的新冠疫情繼續惡化，日本也出現狀況，全球受感染人數再創新高，資金擔心全球經濟復甦前景，交易基調偏審慎2020年11月23日
拜登籌組過渡班子，擬斥５７萬億元谷經濟
據ＣＮＢＣ報道，拜登最新刺激經濟方案名為「重建更好」（Ｂｕｉｌｄ Ｂａｃｋ Ｂｅｔｔｅｒ），指料包括創造１０００萬個有關可再生能源的職位、發展基建，並在房屋、教育、經濟平等、醫療等方面投入資金。惟報道未有談及詳細計劃內容。 據政綱，拜登將投放２﹒４萬億美元於基建，包括再生能源項目，另教育、社會2020年11月12日
《地區經濟》傳日本首相菅義偉下周將宣布新一輪刺激方案
《經濟通通訊社２８日專訊》據路透社引述多位日府及執政黨直接知情人士指，日本首相菅義偉下周將宣布新一輪刺激計劃，以幫助經濟擺脫疫情危機。 據悉刺激計劃的規模尚待確定，但部分執政黨議員早前呼籲出台規模約１０萬億日圓的紓困計劃緩解疫情衝擊。 消息又指早前為抗疫緊急需要而預留的１０萬億日圓資金，目前2020年10月28日
《外地經濟》拉加德：歐洲各國應維持支援措施支持經濟
《經濟通通訊社１３日專訊》歐洲央行行長拉加德周一（１２日）出席國際貨幣基金組織年會網上研討會時表示，目前憂慮歐洲各國過早停止債務延付、國家擔保、保就業等措施，而在疫情開始退卻後，維持支援措施一段時間支持經濟是更好的決定。（ａｌ）2020年10月13日
石鏡泉
等水
昨文(28日)《無水散水》，談的是市場盼:一就是美聯儲局大放水(不是每月買1200億債的已知水)，一就是國會和白宮又派水，沒有了這些「Fed水，Govt水」的公家水，大戶是不會用自己的「私水」去高位涉2020年09月29日