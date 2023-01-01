全球放水

看不見，最致命。COVID-19病毒，殺人奪命逾三千之外，更猛然按下全球經濟的「Reset」鍵。

為免增長列車脫軌，各國央行再踏上放水新征程，美聯儲逾十年來緊急大劈息口半厘；而早前已小碎步下調市場利率、單月放貸逾三萬億的的中國央行，勢亦步亦趨...

息口低處未算低，流動性氾濫未見頂，央行大合奏的「上帝之手」今次會否再演奇蹟?大家恐猜得中開頭，猜不到結局！