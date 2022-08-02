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【晴報專訊】MIRROR演唱會巨屏幕墜下事故的政府調查工作小組昨舉行首次會議，小組將查問涉事註冊結構工程師，並取屏幕配件作化驗，循工程結構、舞台設計等方向調查，初步成因料1至2周有結果，本周續舉行第二次會議。惟調查未完成前，當局宣布今起至9月底前，轄下場地的表演活動將要停用高空機械裝置。另有傳媒取得意外後涉事屏幕圖片，顯示其中一組吊環螺絲帽「消失」，專家分析指疑鬆脫，指認可工程師責任重大。

工作小組昨到紅館舞台視察（政府新聞處圖片）

由康文署助理署長李子俊領導的工作小組昨開首次會議，歷時約2個半小時成員包括勞工處、機電工程署和康文署代表，並有香港工程師學會機械、輪機、造船及化工分部前主席司徒家成、及聘專家林超雄博士助研究意外原因，小組亦到紅館實地視察。

據悉，小組檢取部分配件作化驗，料本周有結果，不排除牽涉工程結構及舞台設計，本周內將舉行第2次會議。司徒家成會前估計，調查需時7至8周，查究事故是源於鋼纜斷裂，或涉其他配件問題。

康文署昨晚宣布，今起至9月底轄下表演場地，將暫停使用懸吊於高空用作擺動、旋轉或乘載人員的機械裝置，並要求場地租用人重新檢視舞台設計及機械裝置，每日要由康文署合資格人員檢查。藝人林家謙及周國賢分別於本月19至26日、及下月2至4於紅館舉行演唱會，相信將受影響。

楊潤雄：1至2周內有初步結果

文體旅局局長楊潤雄昨晨指，已取得演唱會相關文件，掌握涉及註冊結構工程師身份，會詳細查問。他又說將調查事故是涉人為疏忽或機件問題，如金屬疲勞或鋼索被割斷，目標初步成因於1至2周有結果，強調現不宜揣測責任誰屬。對相關文件是否有人簽署證明屏幕安全，他稱「見有啲認證咗」，仍需詳細了解。對早前提及調查完成前，紅館僅容許「靜態表演」，他解釋屬誤會，稱會盡量配合表演者需要。

康樂及文化事務署署長劉明光昨到紅館參與工作小組首次會議

昨有傳媒取得涉事屏幕意外後圖片，顯示屏幕外層為2個螢幕，中間3層空心金屬作支架，左右兩邊各有小孔嵌入吊環螺絲，鋼纜再穿過吊環，直接連接支架，並用螺絲帽固定，但其中一側吊環螺絲事發後不翼而飛。註冊結構工程師倪學仁分析，若以2個吊環螺絲作固定足以承重，料多個可能性，包括螺絲帽鬆脫令吊環螺絲與鐵架分離、鐵框洞口開得太大令移動時螺絲扯脫，或鐵架厚度不足在拉扯下斷裂。他說如一般工程可目測，但若以燒焊固定需「驗焊」，螺絲固定更要以「磅尺」等工具檢測螺絲承重力，直言負責簽發的認可結構工程師需負責。

監製首發聲明 牧師父籲為阿Mo祈禱

重傷舞蹈員李啟言（阿Mo）昨仍危殆，維生指數穩定，其父母昨再到醫院探望，離開時父親李盛林向傳媒雙手合十表謝意。李盛林移居多倫多後，曾擔任士嘉堡華人浸信會主任牧師，該教會向教友發信表示，指李牧師請大家以決心和信心為啟言的康復之路祈禱。

演唱會監製林浩源（Fran9）則於事發4日後首發聲明，指正配合調查，現階段不宜作任何評論，但因近日網上愈來愈多不符事實揣測及言論，故有必要發聲，強調「由始至終沒逃避責任的想法」，將對一切非事實指控保留追究權利，並向傷者、家屬、觀眾等致歉。







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