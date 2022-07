教育界進入4.0時代,各界需共同探討如何應對,以貼合未來人才的需要。

教育從來不單是一個界別的事,而是需要政府、商界及基金界參與。早於2018年,世界經濟論壇已提出要應對未來教育發展,必須跨界別及公私營合作以推動未來教育的改變。而今年5月,世界經濟論壇更提出教育4.0報告,指出疫情過後,全球教育界應如何改革,以應對第四次工業革命。

教育4.0報告有兩大發展重點:一、四大技能面向,即全球公民意識與責任(Global citizenship and civic responsibility skills)、創新與創意(Innovation and creativity skills)、合作與自我管理(Collaboration and self-management skills)及數位與科技(Digital and technology skills);二、創新教學法,即由傳統著重「過程中學習」(Process-based)轉為「問題導向學習」(Project and Problem-based),當中所強調的是以學生為中心,並利用真實問題引發他們思考及討論。對比傳統教育重視學習過程,這轉變更是著重解難或處境式解決方案,期望能透過朋輩之間緊密協作,解決社會問題,同時讓學生認識及了解未來工作模式。

同時報告的結尾也呼籲政府和商界要與教育界積極合作,創造三大教育機會:一、建立新的評量機制;二、善用學習科技;三、幫助老師增值自我。當中商界的角色就包括:根據他們所需要的未來人才,與教育界共同設計新的評量機制、融合工作世界中會使用的科技到校園,幫助學校設計教程,將學生學習和未來工作拉近。而在教育工作者培訓上,更應該著眼於他們的長遠發展,而不是單次研討會。所以是次研討會只是開始,希望一同想像及共建香港的教育未來。

是次研討會邀請到教育界、商界及社創界代表分享,共同探索未來教育新方向。

《二十一世紀教育研討會—未來學校的想像:創新與傳承》教育研討會第一部分就邀請到教育界代表程介明教授,分享後疫情時代下學校應該怎樣回應未來需要;而第二部分就邀請到商界代表,星展銀行鄺鈺茜小姐以及SEEDFoundation羅君本先生,分享21世紀的未來人才需要。

假如你都想與一眾學界、基金界,以及社創界代表一起參與二十一世紀教育研討會,7月9日就來到香港中文大學一同參與!(同時設網上轉播)

活動內容及嘉賓詳情如下:

《二十一世紀教育研討會—未來學校的想像:創新與傳承》

日期:2022年7月9日(六)

地點:香港中文大學李兆基樓LT5演講廳

報名連結:https://forms.gle/cqNy5m15goeD96Kq9

▍主題演講(一):教育界的發展與前瞻:疫中尋序──未來教育新想像

後疫時代,學校應如何回應未來需要,提供優質教育,以配合學生不同的能力和志向,培育未多元人才。是次會議提出三種校園為目標,分別是未來校園(Future School)、幸福校園(Wellbeing School)及社區校園(Community School),望和與會者一起探索未來創新教學方法,規劃理想校園藍圖。

主持:李建文校長(天主教慈幼會伍少梅中學校長)

嘉賓講者:程介明教授(香港大學榮休教授;教育政策研究中心主任)

回應嘉賓:

劉振鴻校長(津貼中學議會 主席;樂善堂余近卿中學校長)

黃健威老師(AiTLE Association of I.T. Leaders in Education 資訊科技教育領袖協會主席;英華書院資訊科技統籌及電腦科老師)

▍主題演講(二):二十一世紀科技及社會創新潮流下的教育趨勢

分享商界在推動青年本地以至亞洲區的社創和科創發展的角色和願景,以及青年社創家的多元技能如何使他們在未來職業道路的脫穎而出,同時,望借此反思舊有的教育及評核準則可如何變革,以符合21世紀未來人才的需要。

主持:謝思熹博士(社創校園創辦人)

嘉賓講者:

鄺鈺茜小姐(星展銀行(香港)有限公司集團推廣策略與傳訊部副總裁)

羅君本先生(SEEDFoundation行政總裁)

回應嘉賓:紀治興博士太平紳士(豐盛社企學會會長;社創校園顧問)







