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為滿足口腹之慾，以享樂主義與消費主義之名，推動經濟，逐漸演變成vanity dining，餐飲業巿場技倆扭盡六壬，務求食客光顧。過去有段日子，密集報道新餐廳、撰寫食材文章、介紹廚師、換季餐單、配酒菜餚、玩到爛的fusion cuisine、飲食新思維如分子料理、farm to table、sustainable fishing等，加上米芝蓮登陸，形形色色的評級體系，讓饕餮按星索飯，吃裝潢環境氣氛服務成為「Good Life」必備checklist。無他，資本主義發酵，Maslow金字塔儆醒我們，脫貧後提升心靈，何況幼受庭訓：「辛苦搵嚟志在食」，「民以食為天」，「食不厭精」——在高壓城巿營營役役，晉身品味獨特講究新穎的食家foodie，在餐桌上交換談資，換來名聲、歡愉，何樂而不為。

世事循環，日新月異久了，餐廳開了又關，食客大抵發財立品，過盛慾望有待紓緩，心靈醒覺來得合時，藉著書籍（如劉彥方副教授《哲食之道》與張穎博士《舌尖上的哲學——我吃故我思》），剖析品味、歷史、哲學，反思食物議題，例如食材公平貿易、餐飲勞工剝削、善用廚餘、處理剩食、有機耕種、深研不時不食，以至聚焦本地食材、禪食與正念進食，全民邁進後現代食情第五六七波。

近日南豐集團社區項目「世界之約」，透過旗下「織刻生活店」的「策展」，用一場performance，牽引並帶來一場以本地食材創作的《它的神話 ─ 植物宴》沉浸式餐桌體驗，背後理念，無非鼓勵我們直面、思考工業化膳食、速食這些文化使食物來源和生產過程真相變得模糊，尤其食物問題天天都多，在選擇性進食障礙未波及之前，問問自己每天快吞轟「為兩餐乜都滯前世」意義何在。

食物設計創作團隊Deep Food，相信食物不只停在美食層面，叩問挑戰進餐慾望、價值與流程，在這視點上，設計不同體驗，有劇場，也包括是次創造神話角色，與ROOOT HK研製的純素菜單，挪用一些off-cut蔬食原材料，回應精英主義fine dining中製造大量「cut off」的浪費，怎樣才是真正懂得吃？

這時候，忽然想起尖東海景軒梁師傅昔日一道醃西瓜皮的前菜小吃，成為平衡美味、成本與利潤的三贏，或能成為當下餐飲業促進經濟復甦的考慮。舞蹈形體藝術團TS Crew，在一頓飯的表演流程，慢行、穿插、跳躍在餐桌中間，幫忙傳菜，打開對食物及身體的聯想，在拷問與追求價值的過程，有時候未免舉步維艱，但又充滿希望。

隨眾也好，慕名也好，慾望就是一種虛空的苦痛，像《七宗罪》的Gluttony，下場慘烈——扯遠了，不好意思，完全浸沉在儀式感體驗中，跟在畫廊跟artist或gallerist吃飯不同，竟忘了吃了甚麼東西進肚子，只記得奇特菜名如「萬千同」及「無極」，入口味道清鮮，擺盤精緻，五感充沛，有如參與了一場快閃內觀，卻對飲食採訪拋諸腦後，嚴重偏離主流飲食報道精神，但藝術行為又帶引我醒悟了甚麼——經歷過近年限聚團聚又離散的ups and downs，食物作為連繫日常與社會行為的主體，或像日本《北海道新聞》推出昆布報紙，可堪嘴嚼細味，we are way more than what we eat。

《它的神話─植物宴 The Myth of It / Eat》

第一場： 11月25日 | 7:30 PM

第二、三場：11月26日 | 6:00 PM 及 8:00 PM

地點：南豐紗廠119號舖 @ROOOT HK

票價：HK$380

購票： bit.ly/3GCQ37O







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