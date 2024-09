Beauty



收藏文章 Chloé全新身體護理系列:以大熱香氛Atelier des Fleurs為靈感,注入雪松、檀香和晚香玉撩人的香氣,增添洗浴儀式感 香氛不僅是穿戴的點綴,還是一種儀式感。愈來愈多品牌以自家香氛為靈感,推出身體護理系列,將精緻且迷人的香氣延伸至日常生活中,為沉悶調劑一番。 繼Hermès、CELINE推出全新身體護理系列後,Chloé日前也釋出消息,以大熱的Atelier des Fleurs系列為靈感,將芳香注入身體護理產品之中,帶來全新系列Atelier des Mains。 Atelier des Fleurs系列以花朵的原始美態為靈感,散發著高雅、簡潔之感。15款香氛均採用不同花期的花卉香氣,並將其注入瓶身之中,保留最純粹的馥郁芳香。全新Atelier des Mains身體護理系列率先以香皂和芳香護手霜拉開序幕,推出三款香調,包括散發樹脂、琥珀和麝香的氣息的雪松木、展現愉悅怡人的檀香,以及清新且獨特的木蘭花。隨後,還會推出洋溢花香的沐浴露、花香潤膚露和方便攜帶的固體香膏等產品。 散發潔淨之感的PERFUMED SOAP 散發潔淨之感的PERFUMED SOAP 澄澈香氛皂飾有Chloé字樣,以及香氛瓶的刻紋,精緻感十足。香皂以純素成分製造,包括至少95%的天然成分,而且不含人造色素;加水後,還會產生綿密輕盈的泡沫,潔淨之餘,還會留下細膩的花香氣息。 PERFUMED HAND CREAM 絲滑芳香護手霜 洗完手,不妨塗上護手霜,讓雙手保持柔嫩細滑。PERFUMED HAND CREAM 絲滑芳香護手霜採用象牙白色管狀包裝,簡潔而優雅。手霜質感輕盈,蘊含豐富乳木果油,有效滋潤和保護肌膚,清爽而不黏膩;同樣採用純素配方,含有96%的天然成分,散發脫俗的花香。 全新Les Fleurs des Nuit 香氛 此外,Chloé Atelier des Fleurs 更推出了全新的Les Fleurs des Nuit 香氛系列,以三種白花香氣為靈感,為黑夜注入神秘之意。鈷藍色的瓶身呼應著深邃的星空,分別以三種醉人的芳香詮釋品牌的優雅美感。三種香氣包括蘭花·ORCHIDÉE DE MINUIT 香氛、橙花·NUIT D’ORANGER 香氛和晚香玉·TUBÉREUSE LAZULI 香氛,既蘊含溫暖的陽光感,又帶著暮色之下的迷人之處,細膩且精緻的香氣撩動人的感官。 查詢:Chloé



