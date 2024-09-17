Chloé全新身體護理系列：以大熱香氛Atelier des Fleurs為靈感，注入雪松、檀香和晚香玉撩人的香氣，增添洗浴儀式感

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香氛不僅是穿戴的點綴，還是一種儀式感。愈來愈多品牌以自家香氛為靈感，推出身體護理系列，將精緻且迷人的香氣延伸至日常生活中，為沉悶調劑一番。

繼Hermès、CELINE推出全新身體護理系列後，Chloé日前也釋出消息，以大熱的Atelier des Fleurs系列為靈感，將芳香注入身體護理產品之中，帶來全新系列Atelier des Mains。

Atelier des Fleurs系列以花朵的原始美態為靈感，散發著高雅、簡潔之感。15款香氛均採用不同花期的花卉香氣，並將其注入瓶身之中，保留最純粹的馥郁芳香。全新Atelier des Mains身體護理系列率先以香皂和芳香護手霜拉開序幕，推出三款香調，包括散發樹脂、琥珀和麝香的氣息的雪松木、展現愉悅怡人的檀香，以及清新且獨特的木蘭花。隨後，還會推出洋溢花香的沐浴露、花香潤膚露和方便攜帶的固體香膏等產品。

散發潔淨之感的PERFUMED SOAP

散發潔淨之感的PERFUMED SOAP 澄澈香氛皂飾有Chloé字樣，以及香氛瓶的刻紋，精緻感十足。香皂以純素成分製造，包括至少95%的天然成分，而且不含人造色素；加水後，還會產生綿密輕盈的泡沫，潔淨之餘，還會留下細膩的花香氣息。

PERFUMED HAND CREAM 絲滑芳香護手霜

洗完手，不妨塗上護手霜，讓雙手保持柔嫩細滑。PERFUMED HAND CREAM 絲滑芳香護手霜採用象牙白色管狀包裝，簡潔而優雅。手霜質感輕盈，蘊含豐富乳木果油，有效滋潤和保護肌膚，清爽而不黏膩；同樣採用純素配方，含有96%的天然成分，散發脫俗的花香。

全新Les Fleurs des Nuit 香氛

此外，Chloé Atelier des Fleurs 更推出了全新的Les Fleurs des Nuit 香氛系列，以三種白花香氣為靈感，為黑夜注入神秘之意。鈷藍色的瓶身呼應著深邃的星空，分別以三種醉人的芳香詮釋品牌的優雅美感。三種香氣包括蘭花·ORCHIDÉE DE MINUIT 香氛、橙花·NUIT D’ORANGER 香氛和晚香玉·TUBÉREUSE LAZULI 香氛，既蘊含溫暖的陽光感，又帶著暮色之下的迷人之處，細膩且精緻的香氣撩動人的感官。

查詢：Chloé







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