收藏文章 新色登場!8款Bottega Veneta夢幻淡黃色手袋:名人愛用Padded Cassette、2023最新Small Andiamo、可愛小廢包Arco Tote 說到Bottega Veneta,除了其標誌性的Cassette手袋,相信大家也會第一時間想起近年大熱的「BV綠」。在各大品牌紛紛為單品換上粉紅和綠色等春裝之際,一向走在顏色尖端的BV再為一系列手袋塗上夢幻淡黃色「Ice Cream」,既清新柔和,又低調淡雅,令人一看便想收歸家中衣櫥!以下8款新色BV手袋,你看中哪一個?

名人愛用IT Bag:Small Padded Cassette

Padded Cassette可說是近年最受潮人們歡迎的手袋之一,更是不少名人如Victoria Beckham、Hailey Baldwin等的IT Bag!Padded Cassette Bag以夾棉熱壓技術,把BV的經典編織格紋放大變成立體款式,加入蓬鬆感,比原本的Cassette Bag再添可愛感。這次新推出的Ice Cream Small Padded Cassette更是份外清新,充滿春夏氣息,絕對是必收之選!

最值得入手的BV?Teen Jodie/Mini Jodie

曾被Lyst評為BV最值得入手的Jodie,推出後隨即風靡時尚界,加上其極簡美學設計和獨特色調,Jodie就像一個永不會過時的手袋!Jodie袋身採用弧形設計,配以BV經典編織工藝,分別有Teen Jodie和Mini Jodie兩款讓大家選擇,前者容量更大,實用性高;後者即可愛優雅,適合日常不同穿搭。

BV 2023最新手袋!Small Andiamo

作為BV家族的新成員,今年新推出的Andiamo在BV經典編織上,綴以小黃銅繩結扣飾,設計簡約低調,除了可以手提亦可斜背,較品牌的其他手袋相對容易駕馭。當中Small Andiamo亦換上新Ice Cream顏色,夏日感滿滿。新手袋配上新顏色,沒理由不收吧!

Wander in Art

