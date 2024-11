Travel & Dining 玩味誌 - 蕭國仁 Henry SIU



加入最愛專欄 收藏文章 與老友在微涼年末共品威士忌!Whisky Live 2024回歸、The Singleton 發布13年單一麥芽威士忌! 年末將至,愛威士忌的酒伶是有福的,因為接踵而來的威士忌盛大活動在香港展開,與其擔心日子過得無聊,不如好好考慮跟酒友們約會的時間安排吧! Whisky Live Hong Kong 2024 之前錯過了它們在濠江的酒樂饗宴?不怕,這次回到主場,備受矚目的年度威士忌盛會Whisky Live Hong Kong 2024將於這個星期四至六(11月14日至16日)期間在尖沙咀K11 MUSEA舉行,屆時將展出超過300款精選威士忌,從知名品牌到獨立裝瓶品牌,涵蓋蘇格蘭、愛爾蘭、意大利、美國、日本等多個產地,提供一年一度的限定機會讓參加者盡情品嚐稀有及廣受歡迎的威士忌。盛會更設有一系列精彩活動,包括威士忌工作坊、美食配對、現場音樂表演等,讓威士忌迷沉醉在多重感官盛宴中;同時配合以調酒為重點的Hong Kong Bar Show 2024,大家能搶先品嚐由多位才華洋溢的調酒師調製的創意雞尾酒,享受臻緻時光。 每年《威士忌雜誌》都與不同蒸餾廠合作,專門為Whisky Live Hong Kong 推出單桶裝瓶,由專家從數百桶威士忌中嚴選出最合適的一桶作為紀念版獨立裝瓶。今年大會特別選出來自廣島縣具百年歷史的櫻尾蒸餾所出產的波爾多紅葡萄酒桶,酒於2022年蒸餾,並在波爾多紅葡萄酒桶中熟成。這瓶威士忌帶有紅色水果蛋糕、葡萄乾及甜香料的香氣,口感豐富細緻,帶陣陣紅色水果、覆盆子、甜丁香、肉桂味道,伴隨一絲細膩的單寧,餘韻悠長,蘊涵多汁的香料櫻桃、黑胡椒和一些甜香料風味,限量180瓶,最值得稱讚的是主辦方會隨套票發售,著實值得收藏。 The Singleton 13年單一麥芽威士忌「A Dram of Bling」新品發佈派對 The Singleton 一直致力打造為酒友歡聚的必備好酒,早前 The Singleton 13年單一麥芽威士忌宣布於香港面世,成為全球第三個市場推出該產品。The Singleton 13年單一麥芽威士忌今次迎來新玩意,以「甜酒界翹楚」蘇玳酒桶過桶,糅合白葡萄、柑橘、蜜桃等香氣甜味,昇華品牌向來的順滑口感和豐潤果香,淨飲又豐富的甜美白菓香,用作調配雞尾酒的基酒又能提昇回甘的白花與菓香甜味。 為隆重其事,The Singleton 舉辦「A Dram of Bling」新品發佈派對,讓嘉賓率先品嘗 The Singleton 13年單一麥芽威士忌的獨特魅力。品牌派對早前於香港美利酒店天台酒吧 Popinjays 舉行,此外,The Singleton 在派對上也為眾嘉賓預備了小遊戲及打卡布置,全面昇華賓客的歡樂時光。現場設有「掟彩虹」遊戲,另一邊廂,悉心打扮的名人名流在打卡布置前拍照留影,記錄這個難忘的愉快晚上。隨後,掀起整晚高潮的環節終於來到-由人氣女歌手 Gin Lee 驚艷登場,為來賓唱出多首名曲,甜美聲線與 The Singleton 13年單一麥芽威士忌的香甜果香互相呼應,氣氛既唯美又浪漫。







