節日Bar Hopping路線推薦：發掘城中最佳酒吧、特色調酒和口感豐腴的威士忌！

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十二月份從來都是充滿節日氣氛的月份，城中亦有很多富特色的美酒派對等你與老友們一同參與。

MONKEY 47 EXPRESS

MONKEY 47每年都有與不同酒吧合作的節日限定點子，像今年品牌與香港全球 50 家最佳酒吧之一QUINARY合作，誠邀城中所有愛Bar Hopping的朋友們跳上這輛「MONKEY 47 EXPRESS」，讓你與摯愛酒友共度歡樂時刻。由現在至2025年 1 月 8 日，QUINARY將化身變成「MONKEY 47 EXPRESS」火車總站，帶領大家踏上醉人寫意的黑森林旅程。

MONKEY 47雞尾酒這次有趣的聯乘,當中多款調酒由譽響國際的著名調酒師 Antonio Lai及其他調酒師為大家精心調製，在這輛美酒列車於中環巡遊，由總站QUINARY開始，駛往ROOM 309、THE OPPOSITES及DRAFTLAND，讓旅程更圓滿。無論您是雞尾酒鑑賞家或是只想享受節日飲料，都不能錯過登上MONKEY 47，感受黑森林的醉人魅力。

每家店都有多款出色的特色雞尾酒，讓小編為各位點評幾款心水之選：

QUINARY - The Monkey Express（$160）：芒果的熱帶甜味與芥末和烤甜椒的俏皮味道和諧調和，是一款充滿活力的調酒，最後再加上趣怪的爆谷味泡沫，讓您的味蕾享受一趟奇妙之旅。

THE OPPOSITES - 47th Century（$160）： Monkey 47 氈酒加上白可可和玫瑰酒，口感細膩、花香四溢。柚子和檸檬帶來清新的柑橘氣息，木瓜則帶來熱帶果甜味，令人聯想到春色滿園的花園。

ROOM 309 - The Wild Ride（$180）：請繫好安全帶，準備來一趟刺激的風味冒險。這款雞尾酒結合了 Monkey 47 氈酒與花茶香調，而澄清的香蕉則帶來豐富的果香，Campari 則增加了大膽的苦味，讓人神清氣爽。

The Macallan House

在香港中環亮麗的一角，座落士丹利街1號的The Macallan House豈止是一時的驚喜如此簡單，它是個為了慶祝品牌化200周年的重要時刻而生，因此長年的各式品酒活動正好等你前來歡聚。

在The Macallan House開幕一刻請來多位韓星名人到港，自然不在話下；而駐店的特色活動同樣接踵而來。早前，品牌特意邀請The Macallan Lead Whisky Maker - Euan Kennedy 來港，與酒迷分享其200周年限量版威士忌及 The Harmony Collection – The Vibrant Oak 新品，前者沒有機會親嘗，不過現場看到一堆又一堆的新貨已被VIP客戶們大手掃貨，品牌方亦早已笑言供不應求，畢竟二百周年是個何等值得紀念的時刻。

至於The Harmony Collection – The Vibrant Oak，現場可以一嘗之餘，Euan也與我們分享了釀造心得與點評，這款100% 美國木桶釀造的威士忌口感豐腴，包括香草、柑橘和甜橡木，在熟成期間自然產生，帶來中度甜甜的口感，細膩且悠長。與Cirque De Soleil 合作富一抹秋色的可愛設計，現場更可讓Euan親筆簽名，當然值得收藏。







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