加入最愛專欄 收藏文章 John Galliano將會離開Maison Margiela,重投LVMH的懷抱? 最近各大社交平台都傳出大量有關各大時裝設計師跳槽的傳聞,而最備受爭議的,就是有關 John Galliano 將會離開 Maison Margiela,重返LVMH效力並接掌旗下品牌 Givenchy、Dior 或 Fendi 其中之一。而這個傳聞的始作俑者,其實是來自小紅書某自媒體,然後引發其他想搶流量的小紅書用戶爭相報道。在上個星期,由法國時尚產業記者 Astrid Wendlandt 所創立的自媒體 Miss Tweed 都走出來湊熱鬧,然後連鼎鼎大名網媒 Hypebeast 都來分一杯羹,將 John Galliano 離職的傳聞講到言之鑿鑿。但眾人皆醉,唯獨 WWD 和 BOF 這兩大權威時尚媒體沒有報導過相關傳聞。本來對於這個謠言我只是一笑置之,但當看到很多所謂自媒體在不經思考分析下,純粹引述來歷不明消息來源便將這個謠言說成真有其事,作為 John Galliano 鐵粉的我,實在忍不住要出來湊一下熱鬧。 John Galliano 和 OTB Group 合約到今年10月將期滿,現在正值洽談階段中,以 Maison Margiela 在市場上取得的成績,以及在時裝界贏得的好評,我不認為 OTB 老闆 Renzo Rosso 會選擇在這個時候放棄 John Galliano,問題只是 John Galliano 想續約與否。雖然有傳 Rezo Rosso 駕馭不了 John Galliano 的大師性格,但現實又有哪位設計師是容易駕馭,Hedi Slimane、Phoebe Philo 以至 Maria Grazia Chiuri 都是出名難服侍。所以生意人角度,是一切投資是否物有所值。Renzo Rosso 這麼會做生意,這道理他沒有可能不懂,所以主導權必定在 John Galliano 手上。自媒體 Miss Tweed更引述消息指 Anna Wintour 出手拉攏 LVMH 騁用 Galliano,而整個時裝界都知道 Anna Wintour 有多愛 John Galliano,所以都是合情合理。但很多人都忽略了一點,今日連時裝騷都不出來謝幕,衣著不再花枝招展的 John Galliano,彷彿已經淡泊名利,還會重返 LVMH 這間市值千億美元的巨企?去重掌一個會令人窒息的國際品牌?別忘記當年他在 Dior 就是因為龐大工作量與銷售壓力下要靠酒精麻醉自己,最後導致被 LVMH 開除,這段刻骨難忘歷史,他又怎會蠢到讓自己再跳入這個火坑。 何況當日 John Galliano 能夠接掌 Maison Margiela 品牌,是得到 Martin Margiela 本尊親自首肯,是一個非常難得的身份認可,再且他在這裡重生並遇上人生第二個高峰,他會這麼容易放棄而拒絕與 OTB Group 績約?而最重要是,Maria Grazia Chiuri 的 Dior 設計仍然受到消費者擁戴,LVMH 又怎可能換走她。而著名時裝評論員Vanessa Friedman 則有這樣揣測,她提出如果 LVMH 讓 John Galliano 回到他自己個人品牌,相信是最好的安排,我認為這是唯一誘因能夠吸引 Galliano 重返 LVMH,試問有甚麼品牌比自己的個人品牌更重要。John Galliano 實力是不容置疑,或者 LVMH 眼見 Schiaparelli 的亮麗成績與經營模式,有意將 Galliano 個人品牌打造成另一個Schiaparelli 亦不足為奇。但看來到這一刻為止,仍沒有人知道 John Galliano 究竟想要甚麼。不過,10月將至,他是去或留,答案終有一日會揭盅。



