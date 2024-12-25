告別2024！模仿演算法哲學：剔除有害物質，為身心靈重塑良好狀態！用愛和善念迎接新一年

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2024年，你過得好嗎？是在享受生活，抑或悻悻然熬過去？

記得十多年前，我突然掀起了想提升自我的念頭，於是一口氣進修、考車牌和學習了一門手藝。花了大概一兩年時間，終於把所有證書和執照全拿到手。那一刻，連我自己都以為人生將會有甚麼巨大轉變，但十年過去，我不單把工作辭了，沒再開車，也就連小小手藝都荒廢掉。

有朋友問我為何如此浪費時間、浪費金錢？我想，就算有用無用，那些吸收新事物的日子都總有得著吧！當時認識的同學變成知心好友，手藝啓發了對美學的追求，駕駛雖然未能變成興趣，但至少令我理解自己的應變力不足，換個角度看，可能是救了我一命。

其實，年月沒有所謂枉不枉過，好日子固然快樂，但壞日子也許也有其存在理由，這一刻正披荊斬棘的你，當然不會知道它的意義何在，然而跨了過去，你會發現自己變得比想像中強大。

而我這一年最大的變化，大概是源於多用了一個社交應用程式；那個被台灣人稱為「脆」的地方，初用時非但沒趣，甚至還因為過分Toxic而被我閒置了。然而後來發現，演算法的奧妙處是能夠自己親手調教，喜歡的按心，不喜歡的直接靜音、封鎖；不消半天，版面內看到的已全部換成自己感興趣的東西了。想一想，這不是跟人生一樣嗎？物以類聚，人以群居，不小心惹上異類，心緒被擾亂了，只需要盡快把他趕離自己的生活圈，一切自然又回復平靜。

網絡其中一個壞處是能夠隱藏身份，令心懷惡意的人更肆無忌憚地攻擊他人。然而，這個平台令我感受最深的，卻是匿名帶來的便利，讓人能夠把它當成「樹洞」去抒發情感。失戀了，紀錄一下心情；患病了，得到了意見和慰問；出櫃了，分享父母當刻的有趣反應；癌症康復了，收獲滿滿的祝福……

我曾經以為這個世界很崩壞，但在這裏，我感受到來自陌生人的善意，世上還有很多比國際新聞更值得我們關注的小事，而每件小事，對於當事人來說可能是天大事情。給他人送暖，自己的心也會溫熱起來，即使我這輩子當不了甚麼偉人，但懂得擅用共情能力，也算是一種天賦吧！

延伸到現實社會，你也許不會知道，向街上一個正在哭泣的陌生人遞上紙巾，原來已足夠力量把人從懸崖盡處拯救回來。

無論世界多壞，都不要遺忘愛和被愛的感覺；愛人的同時，也要學會愛自己，有餘裕的話，就把愛傳播開去，讓更多人感受到暖意和希望。太多紛擾嗎？你也可以模擬演算法，去剔除令你不適的一切人事物，整頓好自己的身心靈，就能做到百毒不侵。

但願，那些喜歡製造混亂和衝突的人類，有一天也能被愛感化。







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