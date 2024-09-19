雞尾酒慶典Negroni Week 2024：一探人氣酒吧以Negroni為靈感的特色調酒、私心推介Bar Leone The Aesthete！

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要利申的話，對於Negroni的確存在著一定的私心。我有個小習慣，每逢到一家新的酒吧，想試試Bartender功力的話，都會點一杯經典的Negroni，當然也會讓對方加入創意，看能玩出甚麼新意思。所以，每年來到這個全球「Negroni」雞尾酒慶典「Negroni Week」都特別興奮！不說不知，載譽歸來的這個盛會轉眼已迎來其12週年的大日子，即將在9月22日完結。

Campari & Negroni Week

適逢「亞洲50最佳酒吧」頒獎禮今年再度於香港舉行，而「Campari」亦是頒獎禮的官方合作夥伴，因此決定將2024年的慶典主題定為「No Negroni without Campari」，並將於全城各大熱門場地舉辦一共七場活動，分別在Honky Tonks Tavern、Shady Acres、香港康得思酒店「Alibi」酒吧、Zuma、Sophia Loren、Soho House多間人氣酒吧。

有幸出席了開幕派對，三位來自Honky Tonks Tavern的著名調酒師 — 「Artifact」的Nish Vargas、「Dead Poet」的Teo Guibbaud及「Green Door」的Crystel Ramos。每位調酒師將各自推出兩款以「Negroni」為靈感的創意雞尾酒。Nish將呈獻「Orange and Chocolate」— 以香橙與朱古力交織而成的「Negroni」；Crystel則會帶來大黃沙冰版的「Campari」；Teo則會在經典配方中加入龍舌蘭酒、蘭姆酒及梅茲卡爾酒，賦予其大膽的創新風味。果然好玩又好飲，更陸續有來！

MR PORTER x Bar Leone

另外，MR PORTER 又與榮登2024 年度「亞洲最佳50酒吧」的Bar Leone 合作，同樣於Negroni Week期間舉辦獨家期間限定活動。這次合作將MR PORTER的細緻風格及Bar Leone屢獲殊榮的調酒專業相互融合，打造風味獨特的餐飲體驗。

Bar Leone的創辦人Lorenzo Antinori是資深餐飲界人士，於高級餐飲業中有著深厚背景。其領導能力和專業令Bar Leone成為實至名歸的2024年度「亞洲50家最佳酒吧」。今次Lorenzo特別打造了四款特色Negroni，包括 The Maverick、The Aesthete、The Dandy、The Sublime，私心推介經典新繹的The Aesthete，據稱這酒是細心、成熟個性代表、創作靈感來自於經典的Negroni，採用了口感甘甜的雪莉酒，芳香四溢，配料包括姆酒、Px雪莉酒、金巴利酒、苦艾酒、栗子，口味穩中求變。詳情請查詢相關 Instagram @mrporter @barleonehk。

最後，想知Negroni Week更多的好玩資訊的酒迷，快查看以下連結：

全球活動網站

官方 Instagram







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