Watch & Jewelry 虢礫緙嘞 - Karl Lui



加入最愛專欄 收藏文章 Czapek 十週年推出全新機芯!專訪首席營運官Xavier de Roquemaurel(下):談Czapek & Cie 的前世今生 獨立製錶品牌 Czapek & Cie 的前世今生,上一篇我們細談了品牌的「前世」,今趟我們來說說「今生」。Czapek & Cie 的今生落在 Xavier de Roquemaurel 先生這位掌舵人之手,也讓 Czapek & Cie 得以重見天日,實在功不可沒。然而,有趣的是,假若閣下也來自筆者成長的年代,如提起「嗰條濕滑嘅公路,嗰個粗心大意嘅司機」,思憶中可會勾起一段旋律?Czapek & Cie 的「今生」同樣是緣份與命運的疊加,但不同的是 Czapek & Cie 迎來的是華麗轉身! 常言道,「結束意味著另一個開始」,Xavier de Roquemaurel 先生和 Czapek & Cie 的邂逅皆因當時處於失業期中。「我當時正值失業之中,為尋覓新工作而奔波,慶幸當時也不乏新機遇,就這樣我遇上了 Harry Guhl。」將 Czapek & Cie 從快要煙沒的歷史中從新帶回大眾視野的幕後功臣其實有三位,Xavier de Roquemaurel 先生只是其一,至於其餘兩位,品牌的官方網站並沒有提及,只是用「two other entrepreneurs (另外兩位企業家)」輕輕帶過。然而,是次訪問從他口中得知其中一位名為 Harry Guhl。「其實呢,自從上世紀品牌走向沒落後,一直都依靠一眾古董懷錶收藏家透過每年的拍賣會交投來維持品牌的活躍,可惜,來到 2008 年 Harry 發現品牌經已步入休眠。經過一輪調研後,他決定重新註冊這個商標,藉此能夠保住這位傳奇腕錶大師的品牌。」 當 Xavier 與上 Harry,可謂一拍即合!「我本身熱愛優越品牌,而認識到 Harry 並了解到這個項目以後,我頓覺這是我夢寐以求的工作。就如喚醒 Sleeping Beauty(睡美人)一樣,充滿挑戰,卻又那麼如幻似真,教人趨之若鶩。」接手工作後,Xavier 為品牌設立了 Czapek & Cie 的典藏,讓品牌能夠忠於當年 François Czapek 的風格與理念,而不受後人的個人創作所影響。 Czapek & Cie 重現江湖後,首個推出的系列名為「QUAI DES BERGUES」,問及創作源起時,Xavier是這樣講的,「我們認定當年 Czapek 的 3430 型號手錶作為原型,這是一枚設計相對簡約的腕錶,我們相信熱愛 Czapek 的擁躉和我們一樣都會十分熱愛這款錶。QUAI DES BERGUES 的意義在於向熱愛 Czapek 的錶迷展示我們能夠引領品牌由過去走到現在,再由現在走到未來。事實上, QUAI DES BERGUES 的前身的我們想定名為 Past to Present。我們的製錶理念在於追隨 François Czapek,若他今天仍在人間,他也會追求保留原始風格之餘,迎來當代元素。」筆者今趟前來,其中一款最想親身接觸的腕錶系列就是QUAI DES BERGUES,果然後不負所望。 筆者親身上手的是QUAI DES BERGUES N°17 DOUBLE SOLEIL DEEP BLUE,有別於官方照片中的深藍色,實物更具有一抹高質感的灰,於不同光線下呈現的顏色也稍有不同,比起單純的藍色來得更有層次。貴為品牌第一款作品,腕錶也搭載了自家 SXH1 機芯,這款機芯由品牌與位於瑞士力洛克(Le Locle)的 Chronode 公司聯合研發,手動上鍊機芯具備7日動力儲存,從錶底的透明底蓋可以清晰可見機芯的結構與律動,而機芯的結構與美學也完美遵從了 1850 的原型設計,原計原味。錶盤呈40.5毫米,映入眼簾是優雅的 Guilloché 璣鏤紋,而這款 Guilloché 是品牌夥拍 Metalem 所全新研發,並命名為「Double Soleil」,這款璣鏤紋設計由錶盤上的兩個小錶盤向外發射並重疊而成,拼湊出一種尤如「幻日(parhelia)」的自然現象,實在別出心裁。功能方面,除了時、分顯示之後,還有於4時30分位置設有動力儲存顯示與日期(星期)顯示,而7時30分位置則設有小秒錶盤。 重回大眾視野的 Czapek 研發了一系列的自家機芯,除了上文提及的 SXH1 外,官方網站羅列了SXH1、SXH2、SXH3、SXH5、SXH6,以及Calibre 8,先別問為何8號機芯會叫「Calibre 8」而不是「SXH8」,筆者的問題是「那4號和7號呢?」那當然要向 Xavier 問個原委 。Xavier 是這樣講的,「在製作 Czapek 腕錶典藏的過程中,令我們明白到 François Czapek 先生一路以來都是透過製錶工藝而追求美,而他對美的追求成了他創作的方向。故此在傳統機芯和新機芯的平衡之間,我們會想假如 François Czapek 先生尚在人世,他們創作出怎樣的機芯呢?這個問題驅使我們勇於去想像和創作,而並非單單沿用以往的老機芯至今。而至於機芯方面 SXH4 是有的,事實上,這是一款沙漏名為 Crystal Time,產於捷克共和國內卡羅維瓦利(Karlovy Vary)的 Moser Glassworks 玻璃廠。」而7號機芯呢,筆者親臨活動時在 Czapek 的 ANTARCTIQUE 系列 RÉVÉLATION 腕錶中見到了。值得期待的是,Xavier 特別透露,品牌明年為慶祝10週年,將會推出 Calibre 9 和 Calibre 10 機芯! 既然 Czapek 在東方表行的帶領下進入香港市場,那當然要問問 Xavier 對香港市場的看法。「一個世紀之前,英國和德國是腕錶業的主要市場,而來到今天香港已經是全球五大鐘錶市場之一,為鐘錶業定下風向,對於新的腕錶品牌也有很大的接受力,而本地腕錶收藏家更是積極渴求私人訂製腕錶。而我們每年都會生產一定額度的私人訂製腕錶,而這個過程都令我間接明白到市場的變化和新風向。」最後,筆者用一條問題總結,「假如要用三個字去形容 Czapek,你會怎樣去形容?」然而筆者收到的答案是「IDK」,這是 I Don’t Know 的縮寫。「IDK!這是個玩笑啦,但懂得開玩笑很重要!永遠不要把自己看得太重要,永遠不要自以為登上人生高峰,永遠不要自認不可一世。每天努力對身邊經過的每一位微笑。」 Xavier 這樣說。 今次親身接觸到 Xavier de Roquemaurel 先生,很受他的幽默感與全程投入所觸動,腕錶很容易有種距人於千里的感覺,但 Czapek 卻有種似層相識的老朋友感覺。有時候,有些有心人偏偏就是為了保住一段故事、一段歷史而努力,這是難能可貴的。假如你想了解更多關於 Czapek 歡迎大家親臨東方表行一探個究竟吧!



【慎防受騙】偽冒《經濟通》投資群組頻現,切勿誤信騙徒,如有疑問,請循官方渠道查詢► 了解詳情

Luxury Watch Trends for 2024

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



貨幣攻略

大國博弈

More

Share















Copy Info

Czapek 十週年推出全新機芯!專訪首席營運官Xavier de Roquemaurel(下):談Czapek & Cie 的前世今生 https://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/watch/klwatch/45479 【你點睇】教育局最新初中教材提出應堅拒婚前性行為,你認為教材內容是否不合時宜? ► 立即投票https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/voting.php?id=2182

Close