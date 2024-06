Watch & Jewelry



收藏文章 巴黎奧運 2024 | OMEGA擔任官方指定計時,推出專屬俱樂部OMEGA House 初夏是充滿活力的季節,歐國盃如火如荼之際,那邊箱的巴黎奧運又已準備就緒。歐米茄再次擔當奧運會大會指定計時的重任,除了帶來一系列運動員與腕錶聯繫的簇新推廣外,並特別在奧運期間設立獨一無二的尊尚會所 OMEGA House。坐落於巴黎核心地帶的OMEGA House將會與會員、獲邀來賓、VIPs 及運動員一同借此分享奧運盛況。 OMEGA House 疫情期間觀眾未能全面參與奧運活動,今屆盛事將全面回歸,並迎來全球訪客,歐米茄把握時機,悉心在巴黎打造親切舒適的空間。巴黎OMEGA House位於綜合理工學院(Maison des Polytechniciens)普爾普利酒店(Hôtel de Poulpry),與奧賽博物館(Musée d'Orsay)僅咫尺之遙。巴黎OMEGA House分有多個樓層,以天然採光營造敞亮環境,室內陳設優雅時尚,還有室外園林和陽台,設計巧花心思。 OMEGA House印記著品牌擔任奧運會大會指定計時92年的輝煌歷史,也將會借此盡顯奧運會源源不息的動力與激情。會所設有多個裝潢華麗的專區,日間供來賓輕鬆消閑,欣賞在大屏幕播放的比賽實況,晚上則舉行各類VIP活動及主題晚會,並邀請品牌的名人好友出席,向各蒞臨貴賓彰顯歐米茄的不同風格。OMEGA House將於7月28日(星期日)至8月10日(星期六)開放,並會在奧運會期間推出連串活動。 OMEGA 巴黎2024年奧運會廣告專輯 夏奧運會及殘奧會將在巴黎盛大揭幕,各項賽事會於市內多個著名地點舉行,如此盛事定會矚目全球。歐米茄作為奧運會大會指定計時,製作了極具創意的奧運全球廣告計劃,向主辦城市和一眾問鼎金牌的運動員致敬。 廣告由十二位歐米茄名人大使擔任主角,宏揚奧運會及殘奧會的精神,橫跨多個國家、運動和個人專項領域。這次歐米茄廣告的主角包括現任撐竿跳奧運冠軍及世界紀錄保持者——蒙多‧杜普蘭蒂斯(Mondo Duplantis);法國游泳選手及400米混合泳世界紀錄保持者——萊昂‧馬爾尚(Léon Marchand);現任跳高奧運冠軍——吉安馬科‧坦貝里(Gianmarco Tamberi);體壇明日之星,地球上最快的短跑運動員之一——埃里揚‧奈頓(Erriyon Knighton);全球現役200米跑步最快女子運動員——舒歷嘉‧積遜(Shericka Jackson);五屆乒乓球奧運冠軍——馬龍(Ma Long);六屆輪椅競速殘奧冠軍及多項世界紀錄保持者——馬素‧胡克(Marcel Hug);輪椅擊劍殘奧雙金牌得主——貝亞特麗切‧維奧(Bebe Vio);瑞士跨欄、跳遠、十項全能及七項全能運動員——西蒙‧埃哈默(Simon Ehammer);新西蘭帆船隊隊員,三面奧運獎牌得主——彼得‧柏靈(Peter Burling)及布萊爾‧圖克(Blair Tuke);攀登運動 - 攀岩項目世界冠軍——米克爾‧馬維姆(Mickaël Mawem);法國高爾夫大賽冠軍——席琳‧波蒂爾(Céline Boutier);這些運動員令歐米茄力求精確和卓越的信念活現眼前,也是每位選手的最佳寫照,一同演繹運動員的金牌夢。



