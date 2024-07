Watch & Jewelry



收藏文章 巴黎奧運 2024 | 除了激動人心的第一金,解剖Chaumet獎牌的創意設計!融入艾菲爾鐵塔金屬片,充滿法國時尚 看著「世一劍后」江旻憓的逆轉勝,為香港摘下這次巴黎奧運會的香港第一金,相信很多人都為之感動不已。就在站上頒獎台的一刻,那個份外耀眼的獎牌原來有著其有趣的創作故事。 Chaumet 設計獎牌 巴黎作為時尚之都,奢華品牌的參與其中自然不可或缺。LVMH不只是這次巴黎奧運贊助商,今屆獎牌的設計重任更由其旗下珠寶品牌Chaumet一手包辦。以品牌引以為傲的寶石鑲嵌法,將艾菲爾鐵塔翻修時留下的金屬片鑲嵌在獎牌中央,搭配耀眼光芒線條後,洋溢著滿瀉的法國時尚動感。而獎牌的背面除了有勝利女神外,也有雅典衛城及艾菲爾鐵塔的圖案。巴黎奧運創意總監Thierry Reboul分享其創意設計的願景,獎牌包含奧運及法國的象徵,冀盼運動員創造歷史後,也將法國的一部分帶回家。 OMEGA Pavilion 在巴黎市中心揭幕 一直與奧運環環相扣的品牌OMEGA對每屆的盛會都不遺餘力,隨著運動會盛大開幕,歐米茄全新展館 OMEGA Pavilion也在巴黎市中心揭幕,當然其目標正是務求讓來到巴黎的訪客親臨體驗奧運會和殘奧運動會計時的樂趣。設於Parc de Bercy中央的OMEGA Pavilion展示了歐米茄由1932年至今作為奧運會和殘奧運動會大會指定計時的悠久歷史。 場內配備一系列富互動性和啟發性的設施,供所有到訪者親身體驗。 OMEGA Pavilion 於週四正式開幕,剪彩儀式由歐米茄總裁及行政總監安世文(Raynald Aeschlimann)、國際奧委會主席湯瑪斯‧巴赫(Thomas Bach)以及OMEGA Timing行政總裁 Alain Zobrist共同主持。

歐米茄引以自豪的計時設備亦將在 OMEGA Pavilion內展出,由電子起步槍到新的Scan'O'Vision ULTIMATE 光感應終點攝影機,每件展品都是現代計時技術的重要一環。OMEGA Pavilion 將在奧運會和殘奧運動會期間(2024年7月27日至8月11日和8月28日至9月8日)每天上午10 時到晚上10時對公眾免費開放。



