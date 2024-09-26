手腕上的一抹湛藍！Tudor 、TAG Heuer、Hublot 全新藍的配色，讓層次多變的藍為你藍天碧海

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雖然踏入九月，酷熱的天氣依然常伴左右，哪怕是偶爾地陰睛不定，甚至颱風襲來，但不消幾天碧藍的天色又會再度回歸。一抹層次多變的藍，總能為人帶來好心情，今次就為大家介紹幾款概念純粹的配色新盤，一起來看看這些簇新腕錶吧！

TAG Heuer Carrera Chronograph Seafarer × Hodinkee計時腕錶

Hodinkee是腕錶和鐘錶的首選網站，這次是與先鋒製錶商TAG Heuer泰格豪雅第三次合作。今次他們以現代手法詮釋廣受喜愛的一款 Seafarer 腕錶，這款 Hodinkee 限量版乃搭配42毫米 Carrera 「Glassbox」錶殼。拱形藍寶石水晶鏡面極富復古有機玻璃水晶的風格，同時更加耐用和清晰 - 這兩個因素在水上使用時尤為關鍵。

用色方面完全忠於原版，黑色乳白色錶盤，倒數計時和潮汐指示小錶盤則綴以天藍色和寶藍色。 Carrera採用無錶圈的錶殼設計，而是將錶圈移至外錶盤內，並配以與錶盤匹配的黑色乳白色，從而保持原版的美感。

Tudor Black Bay Chrono 藍色款

講起Black Bay Chrono，只會想起「Panda」黑白配色？趕快來看這個人氣款的全新一面。這次帝舵表推出的專門店限定款採用了獨特藍色錶面，設計源於帝舵表使用藍色錶面的悠久傳統，也為個性鮮明的腕錶Black Bay Chrono注入更多精神內涵。數十年來，藍色元素一直是帝舵表與眾不同的個性特色之一，其獨特的美學風格不斷引領潮流發展，多款歷史上著名的帝舵表均採用了藍色元素。「帝舵藍」這名稱也應運而生，它並非指某種特定的藍色，而是彰顯此獨特色調在帝舵表美學中的關鍵角色。值得一提的是，Black Bay Chrono藍色款的靈感來源亦有著深厚的藍色基因──代表潛水腕錶的藍色「雪花」Submariner經典著名；而代表計時腕錶的藍色「Montecarlo」（蒙地卡羅）Oysterdate Chronograph更是深受收藏家青睞。這兩款腕錶俱是帝舵表七十年製錶工藝的經典象徵。

Hublot宇舶表 BIG BANG UNICO AFA 鈦金腕表

這種藍，代表一個國家的榮耀。Hublot宇舶表早前與阿根廷足球協會（AFA）攜手推出兩款Big Bang Unico腕表和一款Classic Fusion腕表。當中這款為阿根廷藍白軍團而設計的新品BIG BANG UNICO AFA 鈦金腕表，擁有以下三大特點：限量典藏25枚。其次，作為計時碼表，融入了專為體育賽事打造的計時複雜功能。另外，搭載了最新一代表廠自製Unico HUB1280機芯。配色方面採用了源自阿根廷國旗藍色條紋的天藍色，以此向阿根廷國家足球隊主場球衣致敬。9點鐘位置的小秒盤採用鐳射雕刻技術，再現了2022年世界盃獎杯圖案，為腕表增添獨特的紀念意義。同時配備了Albiceleste天藍色陶瓷錶圈和錶帶，配戴舒適。







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