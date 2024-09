Watch & Jewelry



收藏文章 手腕上的一抹湛藍!Tudor 、TAG Heuer、Hublot 全新藍的配色,讓層次多變的藍為你藍天碧海 雖然踏入九月,酷熱的天氣依然常伴左右,哪怕是偶爾地陰睛不定,甚至颱風襲來,但不消幾天碧藍的天色又會再度回歸。一抹層次多變的藍,總能為人帶來好心情,今次就為大家介紹幾款概念純粹的配色新盤,一起來看看這些簇新腕錶吧! TAG Heuer Carrera Chronograph Seafarer × Hodinkee計時腕錶 Hodinkee是腕錶和鐘錶的首選網站,這次是與先鋒製錶商TAG Heuer泰格豪雅第三次合作。今次他們以現代手法詮釋廣受喜愛的一款 Seafarer 腕錶,這款 Hodinkee 限量版乃搭配42毫米 Carrera 「Glassbox」錶殼。拱形藍寶石水晶鏡面極富復古有機玻璃水晶的風格,同時更加耐用和清晰 - 這兩個因素在水上使用時尤為關鍵。 用色方面完全忠於原版,黑色乳白色錶盤,倒數計時和潮汐指示小錶盤則綴以天藍色和寶藍色。 Carrera採用無錶圈的錶殼設計,而是將錶圈移至外錶盤內,並配以與錶盤匹配的黑色乳白色,從而保持原版的美感。 Tudor Black Bay Chrono 藍色款 講起Black Bay Chrono,只會想起「Panda」黑白配色?趕快來看這個人氣款的全新一面。這次帝舵表推出的專門店限定款採用了獨特藍色錶面,設計源於帝舵表使用藍色錶面的悠久傳統,也為個性鮮明的腕錶Black Bay Chrono注入更多精神內涵。數十年來,藍色元素一直是帝舵表與眾不同的個性特色之一,其獨特的美學風格不斷引領潮流發展,多款歷史上著名的帝舵表均採用了藍色元素。「帝舵藍」這名稱也應運而生,它並非指某種特定的藍色,而是彰顯此獨特色調在帝舵表美學中的關鍵角色。值得一提的是,Black Bay Chrono藍色款的靈感來源亦有著深厚的藍色基因──代表潛水腕錶的藍色「雪花」Submariner經典著名;而代表計時腕錶的藍色「Montecarlo」(蒙地卡羅)Oysterdate Chronograph更是深受收藏家青睞。這兩款腕錶俱是帝舵表七十年製錶工藝的經典象徵。 Hublot宇舶表 BIG BANG UNICO AFA 鈦金腕表 這種藍,代表一個國家的榮耀。Hublot宇舶表早前與阿根廷足球協會(AFA)攜手推出兩款Big Bang Unico腕表和一款Classic Fusion腕表。當中這款為阿根廷藍白軍團而設計的新品BIG BANG UNICO AFA 鈦金腕表,擁有以下三大特點:限量典藏25枚。其次,作為計時碼表,融入了專為體育賽事打造的計時複雜功能。另外,搭載了最新一代表廠自製Unico HUB1280機芯。配色方面採用了源自阿根廷國旗藍色條紋的天藍色,以此向阿根廷國家足球隊主場球衣致敬。9點鐘位置的小秒盤採用鐳射雕刻技術,再現了2022年世界盃獎杯圖案,為腕表增添獨特的紀念意義。同時配備了Albiceleste天藍色陶瓷錶圈和錶帶,配戴舒適。



手腕上的一抹湛藍!Tudor 、TAG Heuer、Hublot 全新藍的配色,讓層次多變的藍為你藍天碧海

