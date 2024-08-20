尖沙咀海景香檳早午餐！歎Brunch睇日本舞劇Shibuya Show！IG-able大堆頭壽司刺身拼盤、任吃前菜勁回本！主菜必選石燒和牛西冷、招牌銀鱈魚西京燒

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對女生來說，無論是少女還是媽媽，Brunch除美食之外，最重要還有香檳、美景、氣氛等等打卡元素。如果還有日系表演，加上可讓家長暫享二人世界的兒童「寄放」區，更完美！上月，找了一個星期六嘗試Aqua最新推出的夏日週末早午餐，除了有以上誘人元素，餐廳內還有充滿型格和風的表演。那個週六，雙眼至舌尖也得到享受，就像在維港高空來了個小旅行！

如果一家大小想享受Aqua夏日週末早午餐，推介星期日前往。因為Brunch成人價錢星期六、日同價，每位$688，而12歲以下小童於週六收費為每位$398，在星期日卻可享免費！而且每逢週日，餐廳的私人用餐室會變身成兒童玩樂派對場地，提供一系列專為小朋友而設的有趣遊戲和活動，包括面部和人體彩繪、編髮、互動遊戲、繪畫及組裝模型等。想親子家庭樂，不用煩！希望將小朋友「寄放」在派對區域，然後享受兩夫妻的二人世界，也可以放心！

至於情侶與閨密，最好星期六來享受早午餐。星期六少了「兒童」專利，氣氛截然不同。而且，餐廳於星期六的早午餐時段也安排「週六澀谷秀（Shibuya Show）」，以現代風格演繹日本傳統，將浪漫童話、激烈的忍者戲劇和熱血澎湃的太鼓表演結合起來。逢週六上演的日本舞劇將以三個環節呈現，分別為「特技」、「櫻花下的浪漫」和「太鼓」。

「週六澀谷秀（Shibuya Show）」將由多種特技演出打響頭炮，其中包括優雅的吊床表演，靈感源自日本最新潮時尚的舞蹈文化。「櫻花下的浪漫」以一對浪漫情侶在櫻花樹下翩翩起舞開始，最後以一個有趣的轉折結束。第三個節目「太鼓」特別為Aqua度身打造，展現夏祭期間女士手持圓扇表演可愛舞蹈的情景，直到雷聲響起，舞者即隨著鼓聲跳起活力四射的舞蹈。表演集合性感、型格、日系、傳統與現代交融，充滿視覺效果。

雖然brunch名為Aqua夏日週末早午餐，餐廳表示將一直提供至另有全新早午餐為止。表演精彩，餐飲和美食也不輸蝕。先來一杯香檳，早午餐的無限暢飲選擇有意大利氣泡酒、Veuve Clicquot Yellow Label、Ruinart，以及Dom Perignon香檳王，價錢為額外$200至$1,800不等。

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