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【晴報專訊】馮德倫（Stephen）最近與寰亞傳媒及Web 3創投集團成立Grid 6工作室，推出以經典電影《無間道》為藍本的《無間猿》（Departed Apes）數位收藏品。昨日Stephen與《無間道》導演劉偉強會見傳媒，率先向對方送上第一隻別注版，劉偉強直言會好好保存，皆因極具升值潛力。

Stephen昨日將富有美式漫畫風的「無間猿」別注版數位收藏品，送予劉偉強。



今年是《無間道》面世20周年，馮德倫大讚是他看過最好的電影之一，故希望能延續經典，讓年輕人欣賞《無間道》是如何風靡一時。但他有感經典不能胡亂觸碰，便想到利用Web3空間，以《無間道》為藍本，創作有臥底、間諜等角色的《無間猿》系列，將《無間道》世界投入另一個宇宙，將來發展成「無間猿宇宙」。Stephen昨日特別送上第一個別注版「無間猿」數位收藏品予劉偉強，而電影的其他演員及台前幕後，每人均會獲贈一隻獨一無二的數位收藏品。

甚有諗頭的Stephen發展元宇宙事業。



問劉偉強會否拿「無間猿」炒賣？他說：「唔會，我會好好保存落去，雖然我唔係好熟呢啲NFT，但知道會有錢賺。」Stephen附和︰「相信都會賺錢，都係一盤生意。」適逢今年是《無間道》上映20周年，電影三部曲的4K復修版將於本月12日重新上映。由於電影當年亦是在12月12日上映，所以特意挑選同一日子再上映，甚有意義。



劉偉強曾擔心要轉行揸的士



至於會否原班人馬再拍新戲？劉偉強稱︰「諗下啦，提議都幾好。」他坦言三部曲中最愛《無間道II》，又回想拍攝《無間道》時，業界環境十分艱難。「拍第一集嗰陣無人睇好，當時我啱啱開咗公司，間公司仲係家徒四壁，所以要咬實牙關，我哋唔係唔衰得，係唔死得！我同麥兆輝講，如果呢部戲唔得，我哋就要轉行揸的士。」







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