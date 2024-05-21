獨家直擊《東張西望》何伯新何太荃灣拍拖！手拖手行街市被途人認出打破入院傳聞

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《東張西望》何伯和新何太的恩愛故事繼續發酵，其中Facebook「何伯&何伯老婆關注組」的成員已經超越10萬人，雖然節目訪問早已播放完畢，不過何伯和新何太的一舉一動都備受網民關注，在關注組經常都流出不同的奇怪消息。早前他們主動向《東張西望》提供自拍影片，澄清何伯入院的謠言，亦強調夫妻關係好，並沒有鬧交。本網獨家直擊何伯和新何太遠一遠由屯門去荃灣行街拍拖...

《東張西望》何伯個案餘溫未了，除了昨晚的《福祿壽訓練學院》中，阮兆祥、李思捷及王祖藍扮鬼扮馬，將何伯在節目中的訪問或者被網友街頭捕獲的情景都扮演一次，睇得觀眾笑到碌地，就連梁敏巧都有收看，見到郭珮文扮自己，她都大讚「神還原」，更公開問網友：「如果我同何伯何太拍廣告，你想唔想睇？」不過就只有「想睇」同「好想睇」選項，似乎梁敏巧暗示跟何伯和新何太仍將會繼續有後續。

Facebook「何伯&何伯老婆關注組」連日來都繼續有不同的匿名留言，有聲稱鄰居的人爆料指何伯和新何太屋企大聲鬧交，亦有聲稱醫護人員爆何伯因心絞痛而入住屯門醫院，情況令人擔心。幸好，何伯及新何太透過自拍影片向《東張西望》澄清謠言，何伯說：「如果話我入咗醫院就假嘅，我都不知幾精神，冇入院。」而新何太亦主動重申：「又有傳我哋兩公婆鬧交，都冇鬧過交，都係假嘅，冇啲咁嘅事。」何伯說：「全部假呀，我哋不知幾恩愛！」

本網獨家直擊何伯和新何太在荃灣楊屋道街市出巡，原來住在屯門的兩公婆特登搭車出荃灣拍拖，夠晒甜蜜。見到何伯和新何太的造型同《東張西望》提供影片的造型一樣。下午三點許，何伯和新何太手拖手現身街市，新何太繼續穿上她最愛的連身裙，外加透視風褸外套，孭住「A貨」手袋，而何伯戴上Cap帽斜孭袋，再孭住一個看上去有重量的環保袋，網友一度關心何伯金撈消失了，但就昨日所見，何伯繼續戴住金撈行街市，而且精神不錯。

未知新何太是否準備買豬骨煲老火湯，兩人在豬肉檔徘徊睇肉，期間引起檔口一陣小哄動，附近的街坊和市民紛紛拎起手機拍攝，不過何伯和新何太都已經習慣晒世俗人的眼光，當小編上前嗌何太時，她都超淡定望鏡頭，然後不發一言拖實何伯走入人群堆之中離開，但未有機會向小編傳授抖音上面的愛情心靈雞湯。有網友拍到兩人隨後步行到荃灣西港鐵站，乘搭港鐵返回屯門愛巢。







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