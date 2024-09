陳凱琳鄭嘉穎一家五口首次遊布吉！3個囝囝超高顏值似邊個？被誤會係孖仔！網民力勸再追個女

加入最愛專欄 收藏文章

鄭嘉穎與陳凱琳(Grace)早前首度一家五口去旅行,順道慶祝鄭嘉穎55歲生日。只見3個囝囝超高顏值,雖然膚色大不同,但都似足爸爸,網民搞笑形容「一屋鄭嘉穎」!

陳凱琳上載布吉旅行vlog,只見大仔鄭承悅(Rafael)及二仔鄭承亮(Yannick)在飛機上乖乖坐好,細仔鄭承太(Carlos)則坐坐下秒速瞓著,口挈挈超級可愛!

短片中,一家五口的行程十分充實,看表演、餐餐勁擦美食,又到泳池玩水,只見兩公婆雖然要湊住3個小朋友,但依然把握機會二人世界,二人在水中深情對望,陳凱琳更主動托住老公的臉咀嘴,閃盲網民!她又加插鄭嘉穎不停吃東西的片段,捕捉老公吃貨一面。陳凱琳留言:「暑假最後一日,就開始懷念我哋一家人第一次FAMILY VACATION!雖然攰就攰啲,但係真係好難忘,大仔已經問我幾時又holiday!」

此外,陳凱琳亦特地襯晒衫拍攝全家福,只見她與三個囝囝都穿上紅色格仔裝,鄭嘉穎亦著紅色衫襯番。三個囝囝更搞笑地膚色順序由黑變白,大仔Rafael曬得最黑,而且面紅紅,二仔Yannick膚色中等,然後細仔Carlos保持白雪雪勁可愛!最搞笑3個兒子樣貌都似鄭嘉穎,網民笑言陳凱琳日日在家對住餅印四條king之餘,由於大仔和二仔年齡只相差一年,所以不少人誤以為他們是孖仔。

不過,陳凱琳「堅稱」細佬Carlos似足自己細個:「haha but I looked like that when I was younger!(我小時候就長這樣)」而不少網民力勸陳凱琳再追個女兒:「追多個女呀!肯定會靚到飛起!」但她堅決說不,認真搞笑。







