MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言Mo突更新IG！受傷期間靠NewJeans舞蹈片：非常想這樣跳舞！

2022年7月在MIRROR紅館演唱會期間,舞蹈員李啟言(阿Mo)因巨型屏幕突然墜落被擊中而嚴重受傷,阿Mo由受傷至今從未放棄,早前亦接受創新手術,踏入新一階段治療。阿Mo今日(9日)突然更新IG,貼出韓國女團NewJeans的跳舞影片,更首度以文字吐露心聲。

阿Mo父親李盛林牧師一直以「代禱信」方式,分享阿Mo的治療進度及心路歷程。在最新的代禱信中,李牧師指阿Mo接受手術後,需要面對4至5個月的抽搐期,而這是神經線在調整過程中的正常現象,預期阿Mo在半年內將有明顯改進,而他亦確實感受到身體從上而下逐漸恢復的感覺。

今天下午,阿Mo突然在IG轉發韓國當紅女團NewJeans勁舞的片段,首次以英文留言,表達自己渴望跳舞的心聲:「Wanna dance like this so bad(非常想這樣跳舞)…」並加了喊喊emoji。他又表示受傷期間,NewJeans的出現治癒了他:「They (have) been healing me starting from their debut since my injury(自從我受傷以來,他們由出道開始,就一直在治癒著我).」

阿Mo加了數個心心emoji、代表剛被解除職務的NewJeans製作人閔熙珍的藍色帽emoji、代表NewJeans粉絲名稱「Bunnies」的兔子emoji,和加油emoji,並tag了閔熙珍和NewJeans的IG,以示大家一起加油。他隨後再轉發自己跳舞時的照片,可見他真的十分想像以前一樣,自由地跳舞。至於一直陪伴阿Mo的女友蘇芷晴(So Ching),轉發李牧師的代禱信,集合力量為阿Mo打氣。







