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【晴報專訊】復必泰二價疫苗明（9日）起將開放作為成人的第3針接種；而下周五（16日）已打齊4針者則可再接種作為第5針；政府亦將研究未來新冠疫苗接種應否恒常化。

而本港新冠患者續升，昨呈報11,981宗確診，多達22人死亡。

若市民近日接種第3針，可即場要求工作人員改打二價針。

18歲或以上人士明起可預約接種二價疫苗作第3針或第4針；而已齊4針的成年人，若最後1針已滿半年，下周五亦可額外再打第5針；若為免疫力弱者，只需隔3個月。同時，成年康復者亦可選二價疫苗作為第2至4針。因預約系統更新需時，若市民近日需接種第3針，可即場要求工作人員改打二價針。同時，港人亦可繼續選擇以科興或復必泰初代針作加強劑。

接種研恒常化

因應院舍確診續升，已打齊4針的成年院友可按個人需要，再補1針二價疫苗；院友在打第3或4針時，亦同樣可選二價。港府會按需要安排外展隊上門打針。政府預告將在明年參考最新科學證據及專家建議，審視會否展開新一輪新冠疫苗接種計劃，包括應否恒常化。藥廠現亦可申請在港註冊新冠疫苗，若獲批准，可直接向私營市場供應，做法類同流感針及HPV針，相信有助日後恒常化接種。

新症近1.2萬 22病歿

港昨單日呈報11,981宗確診，包括703宗輸入；XBB及BQ.1.1各多1宗輸入和3宗本地個案；多22人離世。18間安老院有38人染疫，其中富璟護老院（沙田）有7名院友和1名員工中招。另有920校呈報2,100宗陽性，為學校推行每日快測以來呈報最多的周三，18校要局部停課。

此外，中大呼吸系統科講座教授許樹昌團隊分析逾1.2萬名住院病人數據後，發現僅8人用口服藥後出現病毒反彈，顯示反彈情況罕見，而反彈者病死率為12.5%，亦低於未用藥者的17.6%。







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