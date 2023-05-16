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【晴報專訊】本港去年底起逐步撤銷旅遊限制，港人紛紛外遊。旅議會調查發現，約4成市民旅遊預算較疫情前多16%或以上，逾8成人優先選擇去日韓，惟每年去3次或以上的比例則僅38.5%，比疫前少逾10個百分點。另旅發局公布，上月訪港旅客有289萬人次，按月增18%。

（資料圖片）

每年出行3次 比例減

旅議會與匯眾展覽服務有限公司上月底以網上問卷訪問2,157名市民，其中有逾67%稱會增加旅遊預算，39.3%更稱會增16%或以上；減少預算的只有3.4%。有85.6%人稱考慮目的地時，主要視乎其吸引力，其次有76.6%會考慮價格；有最多81.8%人稱，會優先選擇以日本、南韓等東北亞為目的地，遠超第二位的內地、澳門及台灣，比例有44.4%。

雖然旅客預算更充裕，但旅行次數或減。有38.5%受訪者稱，疫後每年會最少去3次旅行，對比疫前有49.5%少11個百分點，惟完全不去旅行的比例亦減少，由疫前6.2%減至疫後3.8%。旅議會總幹事楊淑芬稱，將向會員旅行社、業界商會以及不同國家的駐港或地區旅遊局等分享調查結果，期望有關資料可助業界擬定更切合市場需要的產品和服務。

上月289萬客訪港 增18%

另旅發局公布，上月初步訪港旅客數字為289萬人次，按月增18%，日均旅客已回復至疫前2017至2019年平均數的58%。局方稱，五一黃金周假期在上月底開始，帶動內地旅客增幅顯著，由3月的197萬人次，增約17%至230萬；齋戒月完結及復活節亦帶動東南亞旅客增長。今年頭4個月累計有約731萬旅客訪港，內地客佔約567萬人次。







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