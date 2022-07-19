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最近她和新追求者約會，好奇的我當然立即追問近況。

「喂，餐飯點，個男仔點呀，哈！」

「我好少約會咁激氣！本身食cafe，佢臨時話去貴價餐廳，一坐低打開menu起勢咁點菜，點到waiter都話兩個人夠食啦，我都無為意，以為佢太肚餓咋！」

噢，我已花生mode on。

「佢仲主動埋單，當下我覺得這個男人都幾有風度呀，點知走時，佢叫我俾返1200蚊！」

「吓，問都無問過就expect你俾咁多？！」

「佢叫我出1200唔係細數目呀！我唔係奉旨要男人請食飯，但成件事好奇怪，即刻對佢無哂好感！」她苦笑的說。

這場約會最詭異的地方是他臨時改變主意，由平價cafe轉戰高級餐廳，還毫不客氣的有如放題般瘋狂拍板點菜，不用想，埋單自然4位數字起跳。說起都有些肉赤，想吃好西的他怕女方不願意AA制，讓自己虧本了，表面大方卻實際是負擔不起，要對方一起分擔帳單？！

先別說他早前曾表白，既然對她有意思，請她吃一餐半餐也不為過，大不了一開始便選間普通價位的餐廳，總好過裝大方，現在卻如此般難看。她不是要求吃好西卻打算零付出的港女，但講錢失感情，莫名其妙的被拉去吃頓過千元的飯，說多不多，說少不少，這個價位能有其他選擇吧，包括餐廳、食物和吃飯對象！選一間自己喜歡的餐廳，請一位好朋友，花4位數更為高興，而不是這樣被動的由他決定，卻主動的要她付帳。

他既然計劃女方要夾一份，選餐廳、點菜時本應先問過對方，量力而為，而不是一切都獨斷獨行吧。事先說明分帳，再挑一間雙方都OK的餐廳，是基本的約會禮儀。現在一切倒轉，自作主張的逼人付錢，陪他吃好西，滿桌都是他喜歡的食物，這餐飯還有美相伴，有人分半，這條數算得又盡又不錯！

坦白說，我從不支持約會AA制，吃飯、埋單、再除二收錢，錢銀算來算去，不是沒趣得很嗎？要麼就這餐你，下餐我，或多或少不重要，我只在乎這頓飯大家吃得是否愉快，或就是這裏說的心甘情願。

「咁你俾返錢佢未？」我笑著問。

「我唔係食唔起而係唔憤氣，成件事好似騙局咁！」

約會、吃飯是了解彼此的一個過程，而他們未正式發展便旋即止步於此！







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