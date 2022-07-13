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經常聽朋友說DIY糯米糍很難，因為蒸完的糯米粉糰非常黏手，不知如何操作是好。今期就教大家做紫薯糯米糍，表面沾上的不是熟糯米粉或粘米粉，而是日本人喜歡用的片栗粉 （馬鈴薯澱粉），或採用台灣出品的「太白粉」。自製紫薯餡可以控制甜度，而且紫薯含豐富花青素，花青素是一種很強的抗氧化劑，有助於消除體內自由基，對心血管健康也有幫助。大家平日只吃芒果或花生口味？不妨試下包紫薯啦！

紫薯糯米糍

製作時間︰ 30分鐘

份量︰ 8 粒

糯米糍材料︰

糯米粉 45 克

澄麵 （小麥粉）10 克

砂糖 20 克

清水 90 毫升

皮面材料︰ 片栗粉 適量

紫薯餡材料︰

紫薯（肉） 150 克

砂糖 15 克

做法 :

1. 紫薯去皮切薄片，加入1湯匙清水，隔熱水蒸15分鐘。

2. 蒸完趁熱用叉子壓成蓉，加入砂糖拌勻，放涼一會，改放入雪櫃冷凍30分鐘。

3. 糯米粉、澄麵及砂糖放入大碗內，加入清水拌勻至沒有粉粒， 放入已掃油的蒸碟上，大火蒸10分鐘至熟。

4. 蒸熟的粉糰放涼一會，放入雪櫃冰格冷凍5分鐘，然後用膠刮將麵糰反轉，再冷凍5分鐘，再用保鮮紙包好，放入雪櫃冷藏30-60分鐘。

5. 紫薯餡平均分成8份。

6. 粉糰平均分成8份，每份粉糰抽起拉入成圓形。先沾上片栗粉，包入一粒餡料收口，再沾上片栗粉，即成。

小貼士 :

1. 粉糰放入雪櫃冷凍，可以使表面不會太黏手，較容易包。

2. 帶上膠手套較容易操作。







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