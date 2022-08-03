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夏天的天氣實在太熱，小朋友放暑假最愛吃凍冰冰食物消暑！不管大人或小朋友，在炎熱的天氣，大家能夠品嘗既美味又透心涼的甜品就最好不過！所以，今次教大家DIY「三色芋圓仙草凍」，大家可以跟小朋友一起製作芋圓，讓他們細味自己有份參與製作的甜品！

三色芋圓仙草凍

分量︰10-12 碗

三色芋圓材料︰

A） 黃番薯 200克 （100%）

木薯粉 （40%） 80克 （TAPIOCA STARCH）

片栗粉／太白粉 （10%） 20 克

B） 紫色番薯 200 克 （100%）

木薯粉 （40%） 80克 （TAPIOCA STARCH）

片栗粉／ 太白粉 （10%） 20 克

C） 芋頭 400 克 （100%）

砂糖 30 克

木薯粉 （25%） 60克 （TAPIOCA STARCH）

片栗粉／太白粉 （5%） 20 克

D） 仙草 （涼粉） 800

E） 椰漿 適量

F） 濃糖漿：

砂糖 100克 + 清水 100毫升 （煮溶）

做法：

1. 將黃色番薯、紫色番薯及芋頭去皮，切薄片，番薯及紫薯可以加入2湯匙清水一起蒸，芋頭加入4-5湯匙水去蒸，隔熱水蒸15分鐘至軟身 。

2. 蒸熟後的番薯、紫著及芋頭趁熱用叉壓爛，分別加入木薯粉及片栗粉搓成粉糰，放在桌上鬆弛10分鐘。由於芋頭甜味低，可以加入砂糖去搓揉。

3. 每款粉糰切開搓成長條形，然後切成小粒，灑上生粉，可放入冰格冷藏。

4. 砂糖及清水加入小鍋內，大火煮溶，放涼。

5. 燒熱一鍋熱水，分開3次煮，水滾加入芋圓煮3分鐘至浮起，盛起放入冰水冷凍一會。（紫色要最後煮）

6. 仙草切粒，準備煮濃糖漿，放涼。

7. 將三色芋圓及仙草放入碗內，加入適量椰漿及糖漿或花奶，即可享用。

小貼士：

1. 紫色番薯含有花青素，而花青素是水溶性，會令水變紫色，所以在煮芋圓時，不想整鍋水變色，最好分開煮。

2. 木薯粉及片栗粉的用量，可以按照主材料總重量去計算，以免浪費主食材。

3. 做好的芋圓可以放在冰格冷藏1個月，吃時才預早解凍，再煮熟。

4. 木薯粉即泰國出產的生粉，買時最好查看包裝上英文名 TAPIOCA STARCH。







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