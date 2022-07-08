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第二期消費券終於有消息啦！財政司司長陳茂波早前宣布，將於8月起分階段發放第二期5,000元消費券！消息一出，全港各大小商場陸續推出相應的優惠活動吸客，包儲印花賺優惠、送消費折扣券、大抽獎等！想拎盡晒所有著數？即睇！





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（註：以下資料只供參考，一切以各商場最新公布為準）

【消費券2022商場優惠】尖沙咀中心、帝國中心：睇展覽 + 消費滿額，即送$50優惠券！





由即日起至11月16日，尖沙咀中心及帝國中心推出「尖東尋龍‧尋味賞」活動！只要憑即日香港科學館恐龍展覽預約，並於場內合資格餐飲美食商戶即日以電子貨幣單一消費滿$300或以上，然後登記S⁺ REWARDS點數，即可換領$50指定商戶現金券！







【消費券2022商場優惠】屯門市廣場、奧海城、荃新天地：消費滿額換Dyson、Samsung手機！



由即日起至7月13日，屯門市廣場、奧海城以及荃新天地推出「Celebrating 25」瘋狂購物賞！S⁺ REWARDS會員可於手機APP憑25點數換領「激筍禮品換領證」，並在活動期間於指定商場商戶以電子貨幣消費滿禮品相應之指定消費金額，即可換領相應禮品一份！當中中包括Dyson無線吸塵機、Samsung 三星 Galaxy S20 5G、Sealy床褥、OSIM 小型按摩器及OGAWA Mysofa等，好吸引！





【消費券 2022 商場優惠】 ELEMENTS 圓方：「周末美妝奬賞」消費滿 2,000 元送 2,000 元！

由7月1日起至31日，ELEMENTS圓方呈獻「夏日多重購物獎賞」！即睇詳情：

1. 「夏日多重購物獎賞」

只要以電子貨幣即日消費每滿10,000元（上限50,000元），即可享有4,000元獎賞，包括200元ELEMENTS 圓方帶指定消費時尚服飾電子禮券、500元ELEMENTS 圓方帶指定消費美容電子禮券、1,300元ELEMENTS圓方帶指定消費餐飲電子禮券、2,000元帶指定消費商戶電子禮券！多買多賞，最高可享總值20,000元獎賞！

2. 消費滿60,000元即享28,000元獎賞

消費滿60,000元，更可享總值28,000元驚喜禮遇，包括1,000元ELEMENTS 圓方帶指定消費珠寶及配飾電子禮券、1,000元ELEMENTS圓方帶指定消費購物電子禮券、1,200元ELEMENTS圓方帶指定消費時尚服飾電子禮券、3,000元ELEMENTS圓方帶指定消費美容電子禮券、7,800元ELEMENTS圓方帶指定消費餐飲電子禮券、14,000元帶指定消費商戶電子禮券！





各款ELEMENTS圓方電子禮券適用於場內逾百間人氣商戶，包括意大利時尚品牌ANTEPRIMA、瑞士高級腕錶品牌FRANCK MULLER及國際矚目的珠寶品牌Tiffany & Co.等！





此外，ELEMENTS圓方更推出了「周末美妝奬賞」，在指定日子於美容及護理商戶消費滿2,000元，即可獲2,000元獎賞！

【消費券2022商場優惠】MOKO新世紀廣場：6時後消費賞！憑會展門票換餐飲贈券！

MOKO新世紀廣場即日起特別推出「東鐵．搭．即賞」，即睇詳情：

第一賞：周一至周五全日賞「搭．即賞」、「6pm後．消費賞」

逢星期一至五乘東鐵綫過海段，憑即日有效乘搭紀錄，即獲賞MOKO POP $30贈券！6時後在商場消費滿$500，更可額外獲賞$50指定商戶贈券！

第二賞：「逛．即賞」憑展覽即日門票換領MOKO餐飲贈券



憑會展即日門票、實體或電子入場證明即可於MOKO換領$40餐飲贈券，適用於場內近40間餐飲美食商戶！

第三賞：享金鐘停車場4小時免費泊車





MOKO與Wilson Parking旗下的金鐘停車場聯手推出Park Ride & Dine優惠，只要星期五至日及公眾假期在金鐘（夏愨道公園）停車場泊車，並乘東鐵往MOKO購物消費滿指定金額［星期五$200／星期六、日及公眾假期$300］，即賞金鐘（夏愨道公園）停車場3小時免費泊車券！［星期五$400／星期六、日及公眾假期$600］則可享4小時免費泊車券！





【消費券 2022 商場優惠】 YOHO MALL ：消費 滿 $6,000獲 贈 $950 贈券套裝！

即日起至8月31日，YOHO MALL推出兩大購物禮遇，包括：

1. 「盛夏購物賞」

只要以電子消費滿$1,500，即送$100贈券套裝，包括$50 YOHO MALL時尚服裝及皮革用品、運動服裝贈券，以及$50指定商戶現金券！星期六、日及公眾假期消費滿$6,000，更可獲贈$850贈券套裝，包括$500 YOHO MALL影音器材及家庭電器、珠寶、鐘錶及飾物、家居佈置贈券、$100美容及化妝品贈券、$50 YOHO MALL時尚服裝及皮革用品、運動服裝贈券、$100新地商場贈券、$100指定商戶現金券！

2. 「夏日循環賞」

凡參加「盛夏購物賞」，均可獲得「夏日循環賞」專屬通行證，憑專屬通行證再消費滿$500即額外獲贈$20一田現金券！





6月23日更新：



【消費券2022商場優惠】沙田中心、沙田廣場、屯門時代廣場：消費即抽iPhone！





由7月1日起至7月31日，於沙田中心、沙田廣場以及屯門時代廣場以電子貨幣單一消費滿$250或以上，經H．COINS手機app自助上傳發票並成功獲批核，除了可賺取H．COINS之外，更可獲得即抽即中獎機會乙次！獎品包括$100、$50及HK$30商場購物或餐飲現金券，最高可享40%消費回贈！





此外，三大商場更額外增設iPhone大抽奬，抽獎分為4個星期的消費階段，每個階段內的即抽即中奬之參加者均可自動參加，全期一共送出8部iPhone 13 Pro（128GB），好吸引！

6月16日更新：

【消費券2022商場優惠】沙田新城市廣場：派3,000萬商場電子購物禮券！抽獎送BMW房車、Dyson家電！

為迎接第二期消費券發放，沙田新城市廣場將派發逾3,000萬元商場電子禮券：

（1）7月率先與AlipayHK、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK合作，免費派發逾500萬元電子購物禮券，涵蓋時尚服飾、美妝、體育服裝、兒童服裝、珠寶共5大範疇！

（2）8月再加入PayMe和Boc Pay兩個新增的支付工具營辦商，派發逾2,500萬元電子禮券，只要消費滿指定金額即可獲得超過5,000元商場禮券回贈，實行政府派5,000元，商場再派逾5,000元，將優惠Double Up！商場禮券商戶涵蓋超過150間餐飲、超市、兒童服裝用品、運動服裝用品、潮流服飾、美容及個人護理、傢具、戲院等類別！

另外，沙田新城市廣場更聯同HomeSquare推出消費券雙重幸運大抽獎，送出總值700萬元豐富禮品！頭獎將可獲得價值逾40萬元的BMW名貴房車，其他禮品包括Ogawa按摩椅、Dyson風扇空氣清新機、Ogawa足部按摩器及名錶等！

【父親節｜消費券2022商場優惠】MOKO新世紀廣場：憑會員積分換父親節福袋！商戶限時優惠！

父親節將至，MOKO新世紀廣場貼心推出「旺角一日遊」Family Day，由6月17日起，The Point會員可於The Point 手機應用程式憑20,000積分換領「錫爸爸滋味福袋」（價值約400元），內有養生有機茶包套裝（包括南非博士茶、熱帶水果白茶、石榴綠茶等10款茶包）、冷萃有氣咖啡、灣直送水滴型蛋捲、人氣煌記岩燒脆及美酒等！大家亦可憑花墟發票／花及於MOKO即日以電子貨幣單一消費滿100元，換領「好賞同樂」三重賞（60元MOKO POP贈券、1小時免費泊車券及The Point消費積分）！名額共500個！先到先得！

MOKO多間商戶亦推出限時優惠，包括：「湊湊」推出堂食可享三得利啤酒買一送一優惠、GODIVA Belgium 1926的松露巧克力禮盒（12顆裝）、金裝巧克力禮盒（15／18／25顆裝）7折優惠、購買OTO產品滿1,000元送OTO Neck Snuggler保暖頸椎按摩師（價值$499）、Brooks Brothers指定春夏貨品低至6折等！另外，於OGAWA購買MasterMind智能按摩椅，更可額外送OGAWA叻叻鬆（價值3,980元）、Samsung平板電腦（價值1,288元）及OGAWA皮具清潔套裝（價值499元）！

【父親節｜消費券2022商場優惠】新港城中心：儲印花換100元戲院現金券！

今個父親節， MOSTown新港城中心亦特別呈獻《消費賞．賞睇戲》，即日起至7月31日，H‧COINS會員只要以電子貨幣單一消費每滿200元，再經H．COINS手機APP自助上載或親臨L3會員專區，登記商戶機印發票及相符的電子貨幣交易存根並成功賺取COINS後，即可獲贈電子印花1枚（每組有效商戶機印發票及相符的電子貨幣交易存根最多只可獲商場專屬電子印花2枚），集齊3枚同款專屬電子印花，即可換領英皇戲院100元現金券！











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