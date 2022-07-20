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【晴報專訊】人氣男團MIRROR成員柳應廷（Jer）周日失落《第40屆香港電影金像獎》頒獎禮「最佳原創電影歌曲」，他前晚於社交網撰長文抒發感受，坦承與獎項擦身而過感到可惜，但感激各方的支持，並揚言希望香港的音樂及影視作品，能再次走到世界舞台。

Jer憑《神奇之路》首度衝擊金像獎最佳原創電影歌曲。（YouTube截圖）

柳應廷憑電影《媽媽的神奇小子》主題曲《神奇之路》，角逐今屆金像獎最佳原創電影歌曲，惟最終與獎項擦身而過。沉澱過後，Jer在社交平台貼出多張MIRROR出席金像獎的照片，並寫道︰「本身以為自己唱歌唔驚，點知一響起金像獎個大會音樂，個人即刻震咗出嚟。」

李駿傑出新歌《九》

Jer分享後台花絮照，他透露當時十分緊張。（IG截圖）

Jer回想四年前的金像獎頒獎禮，因入場人數有限，MIRROR行畢紅地氈後，他便要回家；但事隔四年，MIRROR不但為金像獎唱主題曲，他更有幸入圍歌曲獎五強。他留言︰「宣布嗰陣我同花姐（經理人黃慧君）喺後台緊張到震。雖然同歌曲獎擦身而過，幫唔到《媽媽的神奇小子》拎獎有啲可惜，但有得喺現場perform（表演）畀大家，感受到首歌同套戲嘅connection（連繫），我已經好開心。」Jer同時感激一直支持自己及MIRROR的人，「我應承你哋每一位，我哋香港嘅作品，無論音樂或影視，一定會再次走返入世界舞台。」

Jeremy到荒廢酒醋廠拍攝MV，他直言辛苦但值得。

另外，MIRROR隊友李駿傑（Jeremy）前日推出新歌《九》，延續上一主打歌《半》的概念，圍繞善與惡的主題。他表示︰「MV入面出現黑、白兩個造型，分別代表善與惡…世間唔係淨係得黑同白，希望大家可以坦承面對自己。」新歌由張繼聰作曲，讓Jeremy始料不及，他說︰「請到張繼聰前輩作曲係因為Carl叔叔（監製王雙駿）…收到demo時好驚喜，因為無諗過佢會寫歌畀我。」Jeremy坦言新歌難度甚高，第三次走入錄音室時，才能成功找到應有的感覺，順利完成錄音。







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