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【晴報專訊】確診逼近2千大關，昨多1,917人染疫。Omicron BA.2.12.1續肆虐，昨多11宗懷疑個案，屯門富泰護理安老院多3名院友中招，料為源頭的卓爾廣場海港酒家亦多2名食客感染。

另聖士提反書院感染擴散至女生宿舍，3名宿生染疫，同層9人要檢疫，4D班要停課1周。

昨多1,799宗本地感染，118宗輸入。屯門富泰護理安老院多3名院友疑染BA.2.12.1，累計10院友及5員工確診；患者集中在2樓和4樓，部分人已送往檢疫。葵涌耀耆頤養院暨日間中心有2名院友及2名員工中招，40多人檢疫。西環文化村（美善長者之家）1名夜更護理員感染，30人要檢疫。

屯門卓爾廣場海港酒家多2食客確診，累計42個案。張竹君指有30名食客未遵令強檢。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，昨多11宗疑BA.2.12.1個案，除富泰外，同區海港酒家亦多2名食客呈陽，累計38客人及4密接染疫。她指，海港群組本月16日晚膳時段出事，富泰職員光顧後相繼於本月17日和18日發病，相信兩者有關，正調查食肆通風；現有30名食客未遵令強檢。

5個案無源頭

另5宗無源頭個案，涉寶馬山道豐林閣2座、鰂魚涌百福花園L座、何文田勝利道凱旋居、東涌映灣園悅濤軒11座及禮頓山居民。另疑染BA.4或BA.5的FedEx Express職員，同住屯門嘉才里家人亦確診。

學校方面，聖士提反書院繼5Y班及1間宿舍爆疫，另一女生宿舍4樓有3名宿生和1名舍監中招，她們讀的4D班有1名同學染疫，同層9名宿生檢疫，4D班須停課；全校最少16人感染。五邑司徒浩中學3C班35名學生中4人感染；同校2C班早有6人感染，暫未發現兩班關連。

威院腫瘤科男女混合病房增至8人染疫。新患者為護士及病人服務助理，該病房已停收新症，暫停探訪。







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