加入最愛專欄 收藏文章

【晴報專訊】疫情突破2千關口，昨錄2,004人感染。衞生防護中心承認，疫情在上升軌道，過去7日個案較前1周多逾4成，強調未見「爆發性升勢」。惟變種亞系續橫行，懷疑BA.4或BA.5病例再多15宗，當中4宗無源頭本地個案，包括銅鑼灣如心酒店41歲男房務主管，疑接觸檢疫旅客中招；疑BA.2.12.1個案則多25宗，逾半無源頭。

檢疫酒店銅鑼灣如心酒店41歲男房務主管。懷疑在接觸檢疫旅客時中招。

昨多1,849宗本地感染，155宗輸入，共計2,004人中招，是4月9日以來再突破二千宗大關。傳染病處首席醫生歐家榮承認，疫情仍在上升軌道，過去7日日均1,826宗確診，對比再前7日的1,264人，升幅逾4成，但強調是緩慢上升，未有「爆炸性升幅」。

疑BA.4或BA.5個案增15宗，12宗屬本地，4人無源頭。當中檢疫酒店「銅鑼灣如心酒店」的41歲男房務主管，居富泰邨愛泰樓，本周日（26日）取樣呈不確定，覆檢陽性，但翌日取樣陰性。歐指，他平日陪採樣隊上樓，懷疑他接觸檢疫旅客時中招，同期酒店有陽性個案，會再做全基因排序對比。

3院舍爆疫 5人中招

其餘3宗無源頭個案，包括2人住長沙灣順寧居及大潭紅山半島5座；1人住元朗潭尾PARK YOHO，其4名家人亦感染。歐指，本周起陸續發現BA.4或BA.5無源頭個案，社區有隱形傳播鏈。截至本周一全港有34宗BA.4及64宗BA.5，近2周本地感染佔10多宗，暫發現2人完成酒店檢疫後，在家庭播毒，但強調BA.4及BA.5個案仍屬少數。另多25宗疑染BA.2.12.1，13人無源頭，10人為其密接。

學校呈報217宗陽性個案，涉186間學校，3校共4班要停課。而沙田新生精神康復會博康宿舍有2名已打3針院友確診，住同層不同房，均於南昌庇護工場工作，11名同房檢疫；耆康會東蓮覺苑護理安老院1名護理員確診，6人檢疫；耆康會關泉護理安老院1名院友和護理員中招，7人檢疫。

下一頁：疫情下月料達高峰 醫管局48小時可調動2000病床







【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動