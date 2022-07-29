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【晴報專訊】昨增4,886宗感染再創新高，並重現兒童中招後危殆個案。有居離島的22個月大女嬰，發燒數小時後抽搐，飛行服務隊花3小時才將她送往東區醫院治療；女童現危殆須插喉、用強心藥。

劉宇隆提醒家長，若子女呆滯、眼皮跳動，嘴抽動等持續，便應求醫。

政府專家顧問劉宇隆指，女童疑遭3歲胞姊傳染，病毒量高，恐出現腦病變。劉透露，聯合科學委員會下周將開會商討3歲以下小童接種疫苗安排，又指全港有逾50萬長幼未打針，若放寬「自由感染」，恐令他們「不幸」。

疫情再下一城，4,886宗感染中，有248宗屬輸入。而截至昨日，全港有55名11歲以下兒童住院。劉宇隆透露，1名22個月大女童前日咳嗽、發燒及打冷顫，當晚7時抽搐，因她居離島，家人輾轉送她到長洲醫院，再由飛行服務隊送往東區醫院搶救；現於兒童深切治療部留醫，情況危殆，須插喉用呼吸機及強心藥，因她神志不清，疑腦病變，照磁力共振後證有「嚴重病變」，腦水腫亦較嚴重；而其3歲胞姊有打針，前日在每日學校快測中陽性，相信她傳染胞妹；惟女童父母快測陰性。

劉坦言，女童當晚9時半才抵東區醫院，距發病已2、3小時，情況令人擔憂；離島傍晚後醫療支援少，坪洲、南丫島等無診所，須赴長洲求醫，惟相信無延誤，現未能加快離島送院安排。他提醒家長，抽搐未必僅4肢抽動，若子女呆滯、眼皮跳動、反眼球，嘴抽動等可能已抽搐，持續5至10分鐘便應求醫。

聯合科委會下周商3歲以下打針

劉指，女童病毒量高，CT值22，正待分析屬哪一種Omicron亞系。早前研究已證BA.2，比流感及副流感引致腦炎風險高1.8倍及4倍；「無病無痛」小朋友或因未發現的遺傳免疫缺陷病而出現重症。而衞生防護中心昨公布的亞系感染續升，BA.2.12.1佔整體個案的3.8%，BA.4或5則升至2.4%。劉指，BA.5致病性似乎較強，澳洲住院及死亡個案亦增。

劉續指，60歲以上長者及3至11歲幼童有逾50萬人未打針，若放任「自由感染」，某程度上對未能打針的幼兒，及未打完3針的年逾8旬長者是「不幸」。聯合科學委員會下周將商討3歲以下打針安排，他承認，本港2款疫苗未有足夠幼兒接種第3期臨床數據，但美國、以色利、加拿大和澳洲已開打，促公眾「不要迷戀金標準」。

另昨多5名56至100歲患者死亡，有84歲翁患嚴重慢阻肺病，在家暈倒，送院時無呼吸；有68歲男曾做肝移植及有腎衰竭，在家暈倒送院1日後不治。5間老人院爆疫，6名院友及1名員工感染。315間學校呈報409宗確診，7校有16名學生染疫，7班要停課1周。







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