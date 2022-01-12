自2017年政府工作報告正式提出概念，2019年2月公布規劃綱要，國家戰略--「粵港澳大灣區」近日再添助力。
坐擁天時地利的「9＋2」世界級城市群11個節點之上，中央最新拍板將深港現代服務業合作前沿陣地前海合作區面積擴大逾7倍，放眼2025年初步形成具有全球競爭力的營商環境，2035年營商環境達到世界一流水平。
深港如何以深度融合及差異互補，超越「一國兩制」的鴻溝，以Greater Bay的人流、物流、信息、資本的自由流動，助力中國蛻變為科創強國的Greater Dream，並令香港融入國家發展大局時隔40年再寫新的「獅子山下」故事？拭目以待！
《經濟通通訊社１２日專訊》港交所（００３８８）宣布，與深交所簽署一項戰略合作補充協議，以加強兩地市場互聯互通，共同推進粵港澳大灣區建設。 根據這項補充協議 ...
《經濟通通訊社１０日專訊》全國政協經濟委員會主任、前中國銀監會主席尚福林表示，區域全面經濟夥伴協 ...
《經濟通通訊社７日專訊》內地首個跨境數據試驗性項目落地南沙。中航雲控股、中國電信交付數據中心，與 ...
《經濟通通訊社５日專訊》深圳聯合產權交易所信息顯示，匯豐前海證券３９％股權轉讓項目掛牌，掛牌價約１２﹒６４億元（人民幣．下同），掛牌期滿日期為１月２１日。根 ...
《經濟通通訊社５日專訊》深圳發改委與市教育局聯合發布通知，明確規定深圳市範圍內（含深汕特別合作區 ...
《經濟通通訊社３１日專訊》橫琴粵澳深度合作區執行委員會３０日正式印發《橫琴粵澳深度合作區支持企業 ...
《經濟通通訊社２９日專訊》中國（深圳）綜合開發研究院２８日發布最新一期《深圳上市公司發展報告（２０２１）》，報告顯示，截至２０２０年底，４６６家深圳上市公司 ...
《經濟通通訊社２８日專訊》廣東省發改委表示，經省政府同意，現將廣東省２０２１年汽車以舊換新專項行動延期至２０２２年６月３０日。如財政補貼資金使用完畢，將另行 ...
《經濟通通訊社２１日專訊》廣東市場監管總局２１日出台《關於服務粵港澳大灣區建設的行動方案》。從服 ...
《經濟通通訊社２０日專訊》廣東省政府今日印發《廣東省新型城鎮化規劃（２０２１－２０３５年）》提出 ...
《經濟通通訊社２０日專訊》中銀香港（０２３８８）公布，全面提升大灣區「置業易」融資服務，為計劃到大灣區置業生活的香港居民提供一系列專業融資方案，包括大灣區「 ...
《經濟通通訊社１４日專訊》深圳市放寬新能源小汽車增量指標個人申請條件，根據最新規定，持有效深圳市 ...