大灣區

自2017年政府工作報告正式提出概念，2019年2月公布規劃綱要，國家戰略--「粵港澳大灣區」近日再添助力。

坐擁天時地利的「9＋2」世界級城市群11個節點之上，中央最新拍板將深港現代服務業合作前沿陣地前海合作區面積擴大逾7倍，放眼2025年初步形成具有全球競爭力的營商環境，2035年營商環境達到世界一流水平。

深港如何以深度融合及差異互補，超越「一國兩制」的鴻溝，以Greater Bay的人流、物流、信息、資本的自由流動，助力中國蛻變為科創強國的Greater Dream，並令香港融入國家發展大局時隔40年再寫新的「獅子山下」故事？拭目以待！

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