Brad Pitt 去年9月宣布將會推出Genderless 護膚品牌Le Domaine ,今年終於見到實物,急不及待想試用!

雖然Brad Pitt刻意不讓自己成為Le Domaine的代言人,在市場角度而言,他的個人魅力光芒一定會蓋過產品本身,因此Harvey Nichols的專櫃都有展示他的海報。然而了解過Le Domaine的背景資料後,我肯定這絕對不只是名人品牌:Le Domaine的核心成份來自權威專家多年的科學研究,而且更以可持續發展為主軸,是一個實力雄厚的Quiet Luxury品牌。

真誠地擁抱衰老

「Aging is the best thing that ever happened to us.」 Brad Pitt 在Vogue訪問中表示推出Le Domaine是希望推廣健康的護膚方式,而非宣揚拒絕變老:「衰老是我們無法逃避的過程,我希望我們的文化能更真誠的擁抱它。以健康的方式對待肌膚,這也是我在創立品牌過程中學到的,健康的肌膚會讓你感覺更好。我認為我們要學習如何愛自己、如何更善待自己,所以要健康地變老、以健康的方式生活。」品牌的理念不是與老化過程抗爭,而是陪伴肌膚更好、更平滑地老化。

15年研究超級抗氧成分

Le Domaine起源於著名的葡萄酒Terroir,隸屬於普羅旺斯地區的隆河谷地。這裏的葡萄酒莊園由Perrin家族五代以來經營與保護。在普羅旺斯擁有米拉瓦爾城堡的Brad Pitt 因緣際會認識了Perrin家族,這便成為Le Domaine誕生的契機。

Le Domaine請來波爾多大學釀酒學系教授Pierre-Louis Teissedre、Montpellier藥學院實驗室以及波爾多大學研究單位,將Perrin莊園13個葡萄品種組合進行特徵分析和識別,找出對治療疾病具有最強效的抗氧化效果。經過持續15年研究,他們發現了一種獨特的專利活性成分GSM10,由Perrin家族的有機葡萄渣(Grenache、Syrah和Mourvedre種子)製成,對抗氧化、抗MMPs、平衡肌膚具有明確的療效,這正是Le Domaine系列最重要的獨家配方。

此外,專注研究人類老化的Nicolas Levy教授也加入了團隊,並發現另一種專利活性成分ProGR3,由三種天然成分(白藜蘆醇、岑酮、優酸苷)組成,經研究證明在減緩衰老跡象,延緩肌膚老化方面具有療效。

這兩種獨特專利活性成分均通過皮膚科醫生的臨床測試,並實施體外和體內測試,證實其的強大效果。

葡萄渣升級再造為護膚瑰寶

Le Domaine的核心價值是對大自然循環的尊重:「在大自然中,不存在廢棄物的概念。每一樣被丟棄的東西都成為另一個事物的養分。 」產品主要成分是釀製葡萄酒時剩下的固體廢棄物,亦即是葡萄渣(當然是來自特定品種葡萄),再經先進科技提煉,配方不含對環境或人體自然平衡有爭議的成分。

葡萄園誕生Quiet Luxury

Le Domaine產品以極簡主義的包裝風格,包裝使用FSC認證紙張,並使用再生塑膠,分為基本包裝和奢華包裝,基本包裝適合喜歡簡單和輕巧的用家,是再生塑膠瓶蓋與玻璃瓶的簡約組合。而奢華系列則多一個手工雕刻的橡木蓋子,概念與另一個之前介紹過環保概念品牌Baum相似,這些蓋子是從Perrin的葡萄酒桶剩餘的木材Upcycle而成,每個蓋子都能成為產品的底座。

此外,品牌亦致力於B.Corp認證,並秉承綠色美容的理念,提供可補充產品以及96.4%至99.4%天然原料配方,銳意成為一個可持續發展的奢華護膚品牌。

