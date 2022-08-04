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王心凌在內地綜藝節目《乘風破浪3》的表演，讓她再次達到事業高峰。在節目剛開始時，她演唱一首《愛你》，讓她成為了輿論焦點，最近她再以3首串燒歌《大眠》、《那年夏天》、《如果有一天》勾起觀眾的回憶，沒有特別的舞台特效、沒有特別的編曲，她獨有的甜美唱腔和耳熟能詳的旋律，讓所有觀眾跟著她大合唱，十分感人！在那麼多知名「姐姐」中跑出，王心凌有甚麼魅力？



她活在我們的青春裡



王心凌活在每個人的記憶中，她的歌曲及電視劇陪伴著一代人長大。她最近在《乘風破浪3》以隊長的名義出戰，演唱《大眠》、《那年夏天》及《如果有一天》的3首串燒歌，她將其命名為《在路上》，因為每首歌都象徵了她人生不同時段。她演唱時不止觀眾跟著一齊大合唱，參賽的其他女生也有不少人濕了眼圈。同隊的內地女星吳謹言，感動地說到：「我覺得是王心凌這三個字，帶著很多人的記憶。她就把我拉到了我聽她唱歌那時候的經歷。」編輯亦回想到中學時聽著「當你的眼睛瞇著笑，當你喝可樂當你吵」的青澀年紀，那時的氣溫、空氣的味道、片段回憶，隨著歌曲一同襲來。這就是音樂的力量吧，歌曲能與記憶相連，就像時空機，觸動人的情感。

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