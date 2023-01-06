收藏文章

過完1月1日的新年，月尾又迎來農曆新年了！2023年屬於可愛俏麗的兔年，各大美妝品牌都紛紛推出新春限定護膚品及化妝品系列，應節紅噹噹及兔仔包裝精緻又可愛，配合廣受好評的各款皇牌產品，作為美妝控的你當然不能錯過！

Nars 限量版2023新年節日系列

NARS在新一年，特別呈獻限量版2023新年節日系列，洋溢時尚新春喜慶氣氛，好讓大家靚住過年！系列採用寓意幸運的紅色和金色作特別包裝設計，並帶來六款鮮明色彩的全新唇妝品Air Matte Ultra Lip Tint 空氣絲絨唇釉，以及一套四款的化妝掃組合，加上熱賣皇牌原生光蜜粉餅組合，來年每天都能展現朝氣活力好氣息。

皇牌原生光蜜粉餅以半透明配方，塑造透亮、輕盈和持久妝效， 讓你整天煥發自然光澤。蜜粉餅於肌膚完美折射光線，有效柔化細紋、毛孔和瑕疵，配上方便實用的粉樸，適用於上妝及補妝，隨時隨地展現完美底妝。

限量版化妝掃組合包含四款化妝掃，以喜慶紅色手柄配合充滿藝術感的設計，而且每支化妝掃都揉合專業化妝技藝訂製，並選用優質人造纖維材質，易於清潔和打理，即使敏感肌膚使用時亦倍感舒適，同時附送漂亮的化妝掃收納套，方便收藏。

全新六款空氣絲絨唇釉，特別採用凝膠狀配方，添加了雲霧柔化複合物，帶來時尚的柔焦唇色效果；配合柔滑啞緻如絲絨的質感，順滑塗抹而且貼服雙唇，打造出具空氣感的輕盈感妝效。配方還加添了Wild Mango Butter，有效淡化唇部瑕疵，展現柔軟豐滿雙唇。

查詢：Nars

下頁繼續睇 Charlotte Tilbury 新春美妝系列！







【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情