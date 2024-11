Fashion



收藏文章 Gift to Her:Dior節日系列上架!走進幸運星夢幻國度,人氣 Dior Book Tote、Lady D-Lite換上耀眼新裝 節日前夕總是特別忙得不可開交,趁距離聖誕還有一段日子,現在恰好是預備聖誕禮物的好時機。一年一度的節慶,當然要好好善待身邊的她,或是獎勵一下自己。作為年度觸目系列之一,Dior的冬日佳節系列即將上架,以華麗圖案點綴著金色調,散發濃厚節日氣息! 本季Dior Book Tote換上了全新Dior Around the World主題圖案,以雀鳥、鹿和獨角獸與Christian Dior的幸運星交相輝映,宛如幻想中的夢幻國度;幸運星下方綴以Mary Stuart的名言「我的結束就是我的開始」,和應以蘇格蘭工藝為題的2025度假系列。手袋可手提或肩背,加上容量夠大,是上班必備的款式之一。 至於迷你版Dior Book Tote,這次便飾上金色色調的Dior Oblique主題圖案刺繡,淡金配色優雅亮麗,配以可調校和拆卸的肩帶,可有手提、肩背或斜孭三種用法,小小的一個容易配襯不同造型穿搭,是送禮的不錯選擇。 同樣以新面貌登場的,還有人氣Lady D-Lite 手袋,手袋結合經典與現代感綴以全幅Dior Around the World刺繡,配搭淡金色飾面金屬 D.I.O.R.吊飾,優雅別緻;可按喜好配搭不同的款式的刺繡肩帶,襯出個人獨特風格, 如正物色小皮具作為聖誕禮物,則可考處Dior Caro Freesia卡片套或是30 Montaigne Freesia卡片套。前者以奶白色小牛皮,點綴Pietro Ruffo設計的金色色調Dior Cabinet de Curiosités主題圖案印花,細看可見各種動物花卉設計,高雅亮眼;後者則和迷你版Dior Book Tote一樣綴飾金色Dior Oblique緹花,更簡約耐看,雋永不過時。

