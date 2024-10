Beauty 識食Hea住瘦 - 曾欣欣



加入最愛專欄 收藏文章 點解菠菜沙律通常配士多啤梨?鐵質配維他命C有甚麼益處?營養師拆解3大營養組合,配得啱可加強食物效益! 大家對超級食物的認識愈來愈多,而當中不同食物有不同的吸收率。要攝取最大的健康益處,可利用營養配對組合,去增加營養素吸收率。今個星期就分享三個常見營養素配對組合,讓大家愈食愈有營。 三個營養配對組合你要知 組合1:抗氧化劑 + 脂肪 一般抗氧化物質,於植物食物含量最豐富。研究指出,抗氧化物質於有脂肪情況下,吸收量會大大增加。大部分蔬菜類食物都是脂肪含量較低,所以增添油分是最簡單的做法。就以番茄為例,番茄中的茄紅素,添加了橄欖油後,吸收率大增。研究更加指出,若果進食番茄同時增添牛油果,可提升茄紅素吸收近5倍;若果將番茄煮熟加熱,總抗氧化吸收量亦會增加一倍。再者,屬於抗氧化類別的維他命,例如維他命A、維他命D及E、多是脂肪溶性的維他命,所以添加油分去烹調,或增添高脂類食物會提供更大效益。 食物例子(抗氧化 + 脂肪) : ● 番茄 + 雞蛋 ● 藍莓 + cream cheese 組合2:鐵質 + 維他命C 這個配對相信大家最為熟悉的。鐵質,有分血紅鐵與及非血紅鐵;血紅鐵來自肉類,而非血紅鐵來自植物食物。由於非血紅鐵的吸收率比較少,同餐加入維他命C的同時,會增加非血紅鐵吸收率。這個配對非常重要,尤其對於還有缺鐵性貧血的女士,有助減少疲倦、脫髮等症狀。 食物例子(鐵 + 維C ): ● 菠菜 + 士多啤梨 ● 鷹嘴豆 + 車厘茄 組合三:鈣質 + 維他命D 這個營養組合配對,買營養補充劑時候最容易注意到;但於食物配對中,未必太留意。最主要原因是,維他命D含量高的食物比較較少。再者,即使含有維他命D(例如高脂魚),分量亦不高。 於維持骨骼健康所扮演的角色中,維D最主要的作用,是於腸道內輔助鈣質吸收而進入血管,從而將鈣質運往身體各個器官。 食物例子(鈣 + 維D ): ● 連骨沙甸魚 ● 西蘭花 + 野生三文魚



