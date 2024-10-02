點解菠菜沙律通常配士多啤梨？鐵質配維他命C有甚麼益處？營養師拆解3大營養組合，配得啱可加強食物效益！

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大家對超級食物的認識愈來愈多，而當中不同食物有不同的吸收率。要攝取最大的健康益處，可利用營養配對組合，去增加營養素吸收率。今個星期就分享三個常見營養素配對組合，讓大家愈食愈有營。

三個營養配對組合你要知

組合1：抗氧化劑 + 脂肪

一般抗氧化物質，於植物食物含量最豐富。研究指出，抗氧化物質於有脂肪情況下，吸收量會大大增加。大部分蔬菜類食物都是脂肪含量較低，所以增添油分是最簡單的做法。就以番茄為例，番茄中的茄紅素，添加了橄欖油後，吸收率大增。研究更加指出，若果進食番茄同時增添牛油果，可提升茄紅素吸收近5倍；若果將番茄煮熟加熱，總抗氧化吸收量亦會增加一倍。再者，屬於抗氧化類別的維他命，例如維他命A、維他命D及E、多是脂肪溶性的維他命，所以添加油分去烹調，或增添高脂類食物會提供更大效益。

食物例子（抗氧化 + 脂肪） ：

● 番茄 + 雞蛋

● 藍莓 + cream cheese

組合2：鐵質 + 維他命C

這個配對相信大家最為熟悉的。鐵質，有分血紅鐵與及非血紅鐵；血紅鐵來自肉類，而非血紅鐵來自植物食物。由於非血紅鐵的吸收率比較少，同餐加入維他命C的同時，會增加非血紅鐵吸收率。這個配對非常重要，尤其對於還有缺鐵性貧血的女士，有助減少疲倦、脫髮等症狀。

食物例子（鐵 + 維C ）：

● 菠菜 + 士多啤梨

● 鷹嘴豆 + 車厘茄

組合三：鈣質 + 維他命D

這個營養組合配對，買營養補充劑時候最容易注意到；但於食物配對中，未必太留意。最主要原因是，維他命D含量高的食物比較較少。再者，即使含有維他命D（例如高脂魚），分量亦不高。 於維持骨骼健康所扮演的角色中，維D最主要的作用，是於腸道內輔助鈣質吸收而進入血管，從而將鈣質運往身體各個器官。

食物例子（鈣 + 維D ）：

● 連骨沙甸魚

● 西蘭花 + 野生三文魚







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