加入最愛專欄 收藏文章 節日雞尾酒:開箱Nespresso全新系列,在家自製 Espresso Martini! 每天營營役役,就算早上喝著咖啡放空之際,都希望可以出遊他方。原來咖啡大咖品牌也會明白飲者的忽發奇想,最近以環球旅遊Festive Odyssey為靈感,並受充滿傳奇色彩的 Belmond 東方快車環遊世界之旅所啟發,這個名為Nespresso Unforgettable Holidays 的全新系列就是為了引領咖啡愛好者踏上一場迷人的探索之旅,喚醒感官,擁抱全新香濃咖啡帶來的愉悅享受。 品牌這次誠邀咖啡愛好者品嚐與世界頂尖名廚 Jean Imbert 攜手研創的全新咖啡系列,與摯愛親友悠享難忘的假期。Jean Imbert曾走遍世界各地主理多間殿堂級奢華法國餐廳,並以擔任「威尼斯辛普倫東方快車A 號」的主廚而聞名。這次他將把對美食專業知識融入Nespresso 的咖啡滋味中,開創出全新境界。 三款嶄新好美味 The Unforgettable Espresso 及 Double Espresso 咖啡完美混合秘魯的 Arabica 與哥斯達黎加的 Robusta 咖啡豆,洋溢烤麥片與木材香的濃郁滋味,帶您穿梭於拉丁美洲的長途火車之旅中。無論是直接作為黑咖啡享用,選擇以Original 原創系列咖啡機製作香濃幼滑的 Latte Macchiato,還是以 Vertuo 馥旋系列咖啡機製作Double Cappuccino,都能令香濃滋味倍添奢華。 Almond Croissant Flavour 咖啡的創作靈感源自Jean Imbert 的童年回憶,這款風味咖啡每一口都散發著杏仁與牛角包的酥香,讓您猶如置身迷人的巴黎大都會,最適合製作成 Cappuccino 享用,將杏仁的香氣完美釋放。 Peanut and Roasted Sesame Flavour 咖啡是 Jean Imbert 對其美食之旅的香濃致敬,此款風味咖啡融合烤芝麻、爆谷和混合果仁的香氣,是最適合節日享用的窩心之作。 最後,對於酒伶而言,咖啡還是特色雞尾酒的絕佳伙伴。不妨用它們的全新咖啡膠囊自己在家中沖一杯特飲: 材料 1顆Unforgettable Expresso 15毫升伏特加酒 30毫升鮮奶 2茶匙可可粉 少許冰塊 沖調方法 使用Unforgettable Expresso製作40毫升的濃縮咖啡。 將所有材料倒入手搖杯中,混合至均勻。 將冰塊以外的所有飲料倒入Martini玻璃杯。



