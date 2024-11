專訪東方表行Anthony Tsang：時間不止是分秒的流逝，更是生活的點滴

加入最愛專欄 收藏文章

創立於一九六一年的東方表行,以鐘錶零售商來說無疑是比較進取的一位。品牌不時舉辦推廣活動,近年亦透過「Take Your Time」概念,鼓勵大家放慢腳步,細味和珍惜生活的每一刻。早前,東方表行宣傳 Take Your Time – The Timekeepers,同時支持及傳承本地藝術文化,品牌特別於銅鑼灣 Fashion Walk 舉行以 Take Your Time《字遊時間》作為主題的活動,聯乘三大本地字藝匠人——「渠王」嚴照棠、「霓虹燈大師」胡智楷及「香港最後一位小巴字牌師傅」麥錦生創作藝術裝置,在繁忙的都市中演繹城市美學。

今次,邀請了東方表行(大中華區)市場推廣及數碼營銷主管 Anthony Tsang 做訪問,講述 Take Your Time 這個品牌哲學。在香港這個分秒必爭的城市,「每秒鐘幾百萬上落」,而何解我們要慢下來?作為在香港屹立超過六十年的鐘錶零售商品牌,從事與時間有關的工作,對時間有其獨特的看法。時間不止是講述分秒的流逝,更是一分一秒構成生活上的點滴,這與人是息息相關的。東方表行六十年間見證香港的城市變遷及發展,最初想帶出珍惜及細味人生每一分每一秒的主題,Take Your Time To Rediscover The City,透過聽覺、視覺、嗅覺及味覺四個感官,細看細味細聽,停下來重新感受城市的不同面貌,體驗「Take Your Time」的真諦。到最近期 Take Your Time – The Timekeepers,品牌邀請三位本地字藝匠人以充滿個人風格的文字藝術作品,展現「十年磨一劍」的精神,體現時間的力量,展現與時並進的活化精神。

談及近年東方表行將不少活動都聯繫到藝術, Anthony 表示:「藝術是需要花時間去發酵、浸淫、了解,從而創造出來的,所以很值得欣賞及珍惜,東方表行既然以 Take Your Time 為主題,很自然就聯繫到不同的藝術文化,去呼喚大家一起去探索。」這次與當東方表行邀請三位藝術家合作,他們亦爽快答應,全因三位都很欣賞品牌支持活化本地藝術。

再切合主題,東方表行聯同 NOMOS Glashuette 推出配備 38.5 毫米不銹鋼錶殼的 Club Campus 38 Neon Day 及 Club Campus 38 Neon Night 限量特別版腕錶,詮釋充滿香港文化色彩的霓虹燈景象。前者採用藍色錶盤,後者則用上紫色,無論是鍍銠指針、粉紅色的阿拉伯數字及羅馬數字時標均飾有 NOMOS Glashuette 為東方表行特別創作的 Super-LumiNova 夜光塗層,在黑暗中散發紫色夜光。另一方面,綴以螢光橙色秒針的小秒針盤在黑暗中綻放藍色夜光;兩款作品都充分演繹出霓虹燈的景致。日與夜每款限量 33 枚,配以獨立編號,只限於東方表行專門店及網上商店發售。Anthony 分享,NOMOS Glashuette 之前都有推出過聯乘作品,去年東方表行進行霓虹燈保育計劃時, NOMOS Glashuette 大感興趣,亦覺得很符合香港本地文化的特質,就促成了這個作品。

其實東方表行之前亦與不少腕錶品牌推出過聯乘腕錶,包括 Breitling、H. Moser & Cie.、Grand Seiko,Anthony 亦說合作當中的討論很有意義,並令大家更合作無間,亦會激發到日後更多創作意念。笑問 Anthony 如果老闆楊衍傑先生在這些品牌聯乘款式中選一枚送給他,他的選擇會是哪一款?他說他全部都喜歡,而對未來未知的下一款聯乘亦很期待。好了,不難為他了,其實 why not all?「小朋友才需要做選擇」嘛!







想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好