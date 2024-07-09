宋官窯青瓷八棱瓶出完一支又一支，究竟世上還有多少支？

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中國大陸經濟低迷，房地産爆雷，股市如一潭死水，拍賣行業理應受到波及，但美女古董中介卻不這樣說，反而大吹特吹這一場拍賣出現「白手套」，那一場拍賣又出現「白手套」，言下之意似乎是告訴大家拍賣行業一片興旺，殊不知全數拍品成交的所謂「白手套」十之八九造假，目的當然是希望以亮麗的成績單吸引不同的賣家和買家！

以我所知，大部分中國大陸的拍賣行苦不堪然，連皮費也賺不到，莫說賺大錢，因此搞假拍、拍假之風愈吹愈烈。

西泠印社本來是一間商譽不錯的拍賣行，尤其是它的中國書畫板塊，但它的古董板塊卻是弱項，疑似贗品不斷出現，令到它的捧場客不禁搖頭嘆息！

西泠印社2024年春季二十周年拍賣會「萃古熙今•文房古玩專場」出現兩件值得一談的拍品：其一是「明•銅胎掐絲琺瑯雲龍紋大蓋罐」，估價8,000,000-16,000,000人民幣，胃口可謂不小：其二是「哥窯八棱瓶」，估價1,500,000-2,200,000人民幣，卻又低得可憐！

「明•銅胎掐絲琺瑯雲龍紋大蓋罐」沒有來源，亦沒有拍賣記錄。西泠印社指潛在買家可參考紐約佳士得2015年3月2015年3月“中國精美陶瓷與藝術品”（Fine Chinese Ceramics And Works of Art）專場第3271號拍品“明十五／十六世紀掐絲琺瑯雲龍紋大蓋罐”，成交價251.7萬美元（約1821萬人民幣）及瑞士琺瑯收藏家皮耶•烏爾德里（Pierre Uldry）收藏的掐絲琺瑯雲龍紋大蓋罐，見《中國琺瑯器：皮埃爾•烏爾德里珍藏》（Chinese Cloisonné: The Pierre Uldry Collection，H . Brinker and A. Lutz，New York, 1989）第265號。以類比手法為拍品的可信性佐證是拍賣行業常用的促銷手法之一，但往往適得其反。沒有比較便沒有傷害，拍品與其他館藏品和私人藏品放在一起比較，新舊立判！

我曾經說過，銅胎掐絲琺瑯器是高危板塊，原因是高仿品層出不窮，工藝的仿真度高達九成以上，唯一仿不到的是皮殼。拍品「明•銅胎掐絲琺瑯雲龍紋大蓋罐」光亮如新，完全沒有歲月的痕迹，不可能是明朝的東西！

幾個月前蘇富比拍賣一支「官釉八方弦紋盤口瓶」，引發了收藏圈子激烈討論它的斷代問題。如此具備爭議的「官釉八方弦紋盤口瓶」，西泠印社竟然將會又拍賣一支，卻叫「哥窯八棱瓶」，令人費解！

參照官方的照片，拍品「哥窯八棱瓶」跟蘇富比的「官釉八方弦紋盤口瓶」幾乎一模一樣，既不是哥窯器常見的月白或淺灰色，亦没有金絲鐵線。官方說拍品是明代仿古，卻没有提出任何論述。官方亦說拍品是英國「放山居」（Fonthill House）舊藏，但又加多一個「傳」字，即是拿不出任何證據，例如展覽圖錄、家居照片等等，證明拍品確是來自「放山居」，因此可視之為偽託！

更加有趣的是，拍品附帶一個日本式木箱，上書「花瓶」兩字。難道「放山居」主人詹姆斯•莫里森（James Morrison）在十九世紀已經跟日本人做生意？

「放山居」的藏品曾於1965年、1971年及2004年先後委託英國佳士得進行三次專場拍賣，拍品「哥窯八棱瓶」卻不在其中。毫無疑問，拍品並非出自「放山居」，只是偽託！

回到拍品本身。蘇富比的「官釉八方弦紋盤口瓶」以20,410,000港元成交。按道理，西泠印社應該給出拍品「哥窯八棱瓶」最少10,000,000-12,000,000人民幣的估價，現在的估價卻只是1,500,000-2,200,000人民幣，其中有甚麽我們不懂的邏輯？

蘇富比的「官釉八方弦紋盤口瓶」，蘇富比擺出「仇炎之舊藏」這個牌頭；西泠印社的拍品「哥窯八棱瓶」，西泠印社不也是擺出「放山居舊藏」這個牌頭，為甚麽估價卻這麽低？

無論是明仿還是清仿，1,500,000-2,200,000人民幣的估價屬於偏低。當然，如果是新仿，150,000人民幣也不值！

Readmore：一支官釉八方絃紋盤口瓶斷代宋或較晚，究竟它是出自甚麽時代？







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