宋官窯青瓷八棱瓶出完一支又一支，究竟世上還有多少支？

中國大陸經濟低迷,房地産爆雷,股市如一潭死水,拍賣行業理應受到波及,但美女古董中介卻不這樣說,反而大吹特吹這一場拍賣出現「白手套」,那一場拍賣又出現「白手套」,言下之意似乎是告訴大家拍賣行業一片興旺,殊不知全數拍品成交的所謂「白手套」十之八九造假,目的當然是希望以亮麗的成績單吸引不同的賣家和買家!

以我所知,大部分中國大陸的拍賣行苦不堪然,連皮費也賺不到,莫說賺大錢,因此搞假拍、拍假之風愈吹愈烈。

西泠印社本來是一間商譽不錯的拍賣行,尤其是它的中國書畫板塊,但它的古董板塊卻是弱項,疑似贗品不斷出現,令到它的捧場客不禁搖頭嘆息!

西泠印社2024年春季二十周年拍賣會「萃古熙今•文房古玩專場」出現兩件值得一談的拍品:其一是「明•銅胎掐絲琺瑯雲龍紋大蓋罐」,估價8,000,000-16,000,000人民幣,胃口可謂不小:其二是「哥窯八棱瓶」,估價1,500,000-2,200,000人民幣,卻又低得可憐!

「明•銅胎掐絲琺瑯雲龍紋大蓋罐」沒有來源,亦沒有拍賣記錄。西泠印社指潛在買家可參考紐約佳士得2015年3月2015年3月“中國精美陶瓷與藝術品”(Fine Chinese Ceramics And Works of Art)專場第3271號拍品“明十五/十六世紀掐絲琺瑯雲龍紋大蓋罐”,成交價251.7萬美元(約1821萬人民幣)及瑞士琺瑯收藏家皮耶•烏爾德里(Pierre Uldry)收藏的掐絲琺瑯雲龍紋大蓋罐,見《中國琺瑯器:皮埃爾•烏爾德里珍藏》(Chinese Cloisonné: The Pierre Uldry Collection,H . Brinker and A. Lutz,New York, 1989)第265號。以類比手法為拍品的可信性佐證是拍賣行業常用的促銷手法之一,但往往適得其反。沒有比較便沒有傷害,拍品與其他館藏品和私人藏品放在一起比較,新舊立判!

我曾經說過,銅胎掐絲琺瑯器是高危板塊,原因是高仿品層出不窮,工藝的仿真度高達九成以上,唯一仿不到的是皮殼。拍品「明•銅胎掐絲琺瑯雲龍紋大蓋罐」光亮如新,完全沒有歲月的痕迹,不可能是明朝的東西!

幾個月前蘇富比拍賣一支「官釉八方弦紋盤口瓶」,引發了收藏圈子激烈討論它的斷代問題。如此具備爭議的「官釉八方弦紋盤口瓶」,西泠印社竟然將會又拍賣一支,卻叫「哥窯八棱瓶」,令人費解!

參照官方的照片,拍品「哥窯八棱瓶」跟蘇富比的「官釉八方弦紋盤口瓶」幾乎一模一樣,既不是哥窯器常見的月白或淺灰色,亦没有金絲鐵線。官方說拍品是明代仿古,卻没有提出任何論述。官方亦說拍品是英國「放山居」(Fonthill House)舊藏,但又加多一個「傳」字,即是拿不出任何證據,例如展覽圖錄、家居照片等等,證明拍品確是來自「放山居」,因此可視之為偽託!

更加有趣的是,拍品附帶一個日本式木箱,上書「花瓶」兩字。難道「放山居」主人詹姆斯•莫里森(James Morrison)在十九世紀已經跟日本人做生意?

「放山居」的藏品曾於1965年、1971年及2004年先後委託英國佳士得進行三次專場拍賣,拍品「哥窯八棱瓶」卻不在其中。毫無疑問,拍品並非出自「放山居」,只是偽託!

回到拍品本身。蘇富比的「官釉八方弦紋盤口瓶」以20,410,000港元成交。按道理,西泠印社應該給出拍品「哥窯八棱瓶」最少10,000,000-12,000,000人民幣的估價,現在的估價卻只是1,500,000-2,200,000人民幣,其中有甚麽我們不懂的邏輯?

蘇富比的「官釉八方弦紋盤口瓶」,蘇富比擺出「仇炎之舊藏」這個牌頭;西泠印社的拍品「哥窯八棱瓶」,西泠印社不也是擺出「放山居舊藏」這個牌頭,為甚麽估價卻這麽低?

無論是明仿還是清仿,1,500,000-2,200,000人民幣的估價屬於偏低。當然,如果是新仿,150,000人民幣也不值!

