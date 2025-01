Art & Living 古董投資秘笈 - 費吉



加入最愛專欄 收藏文章 勞力士Cosmograph Yacht Master 6242以逾1,700萬港幣元成交!藏家是專家還是老千? 有人的地方便有是非,有金錢流動的地方便有騙局!拍賣市場是有大量資金進出的地方,出現大大小小的騙局的次數因此多不勝數! 首先講講這一個騙局的背景:勞力士Cosmograph Yacht Master Ref. 6242本來是一個真正的勞力士項目,但由於種種原因,它從未實現。Cosmograph Yacht Master 商標於 1967年8月4日註冊,當時各大手錶品牌紛紛掀起「遊艇系列」熱潮,著名的有TAG Heuer Ring Master、Nivada Chronomaster、Yema Yachtingraf和Aquastar Regate。 勞力士這個被放棄的項目唯一剩下的就是三個錶盤,其中兩個來自Singer錶盤製造商,並被安裝在隨機的勞力士腕錶上。Singer是一家瑞士錶盤製造商,其歷史可追溯至1919年。除了三個錶盤之外,還有大約30個1969年1月訂購,刻有6242編號的底蓋。這些底蓋最終用於普通的Ref. 6239批次。第一隻配有Cosmograph Yacht Master 錶盤的勞力士腕錶於1991年在紐約佳士得拍賣行亮相,錶殼編號為1196021,生產於1964年底。當時的名錶收藏家和鑑賞家都看得出,拍品的錶盤跟機身並不吻合! 10年之後的2001年,這枚腕錶在倫敦佳士得拍賣行再次被拍賣,由英國歌手兼作曲家Eric Clapton購得。僅僅兩年之後,它再次在紐約佳士得拍賣行出現,這可能是因為Eric Clapton發現錶盤跟機身並不匹配! 第二和第三個Cosmograph Yacht Master 錶盤身在何方,此處略過不提。 有趣的是,橫空出世的第四個Cosmograph Yacht Master 錶盤竟然在2018年出現,由義大利著名腕錶收藏家桑德羅·弗拉蒂尼(Sandro Fratini)擁有!此人於2018年與佳士得合作,出版了《My Time》一書,配備了第四個Cosmograph Yacht Master 錶盤的勞力士腕錶便位列其中。此人口是心非,一方面說不屑炫富,另一方面卻將部分藏品公諸於世,因此有評論認為《My Time》這本書其實是銷售目錄! 更加有趣的是,有經驗的鐘錶商都看得出配備第四個Cosmograph Yacht Master 錶盤的勞力士腕錶奇形怪狀、醜陋非常。後來有傳聞透露配備第四個Cosmograph Yacht Master 錶盤的勞力士由桑德羅·弗拉蒂尼本人在義大利訂造。 這一枚奇形怪狀、醜陋非常、配備第四個Cosmograph Yacht Master 錶盤的勞力士腕盤竟然得到百達翡麗Patek Philippe專家埃里·托特拉(Eric Tortella)的背書!據聞埃里·托特拉因詐騙罪被判監數年,是古董名錶行業內一名臭名昭著的詐騙犯,只要客人願意分他一杯羹,他便會為任何假錶背書! 長話短說,配備第四個Cosmograph Yacht Master 錶盤的勞力士腕盤的最終命運如何?據悉桑德羅·弗拉蒂尼的Yacht Master後來以「私人洽購」方式出售,買家付出2,200,000美元的高昂代價! 名錶收藏圈跟古董文物收藏圈一樣,充斥著大量老千、詐騙者和江湖騙子。他們常常冒充尊貴的鑑賞家或高級學者詐騙潛在買家。這次涉及意大利收藏家桑德羅·弗拉蒂尼和百達翡麗專家埃里·托特拉的詐騙故事,只是冰山一角。 涉案人員成功從一位毫無戒心的收藏家手中騙取了2,200,000美元,這可能是2024年詐騙的經典案例!



