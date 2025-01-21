勞力士Cosmograph Yacht Master 6242以逾1,700萬港幣元成交！藏家是專家還是老千？

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有人的地方便有是非，有金錢流動的地方便有騙局！拍賣市場是有大量資金進出的地方，出現大大小小的騙局的次數因此多不勝數！

首先講講這一個騙局的背景：勞力士Cosmograph Yacht Master Ref. 6242本來是一個真正的勞力士項目，但由於種種原因，它從未實現。Cosmograph Yacht Master 商標於 1967年8月4日註冊，當時各大手錶品牌紛紛掀起「遊艇系列」熱潮，著名的有TAG Heuer Ring Master、Nivada Chronomaster、Yema Yachtingraf和Aquastar Regate。

勞力士這個被放棄的項目唯一剩下的就是三個錶盤，其中兩個來自Singer錶盤製造商，並被安裝在隨機的勞力士腕錶上。Singer是一家瑞士錶盤製造商，其歷史可追溯至1919年。除了三個錶盤之外，還有大約30個1969年1月訂購，刻有6242編號的底蓋。這些底蓋最終用於普通的Ref. 6239批次。第一隻配有Cosmograph Yacht Master 錶盤的勞力士腕錶於1991年在紐約佳士得拍賣行亮相，錶殼編號為1196021，生產於1964年底。當時的名錶收藏家和鑑賞家都看得出，拍品的錶盤跟機身並不吻合！

10年之後的2001年，這枚腕錶在倫敦佳士得拍賣行再次被拍賣，由英國歌手兼作曲家Eric Clapton購得。僅僅兩年之後，它再次在紐約佳士得拍賣行出現，這可能是因為Eric Clapton發現錶盤跟機身並不匹配！

第二和第三個Cosmograph Yacht Master 錶盤身在何方，此處略過不提。

有趣的是，橫空出世的第四個Cosmograph Yacht Master 錶盤竟然在2018年出現，由義大利著名腕錶收藏家桑德羅·弗拉蒂尼（Sandro Fratini）擁有！此人於2018年與佳士得合作，出版了《My Time》一書，配備了第四個Cosmograph Yacht Master 錶盤的勞力士腕錶便位列其中。此人口是心非，一方面說不屑炫富，另一方面卻將部分藏品公諸於世，因此有評論認為《My Time》這本書其實是銷售目錄！

更加有趣的是，有經驗的鐘錶商都看得出配備第四個Cosmograph Yacht Master 錶盤的勞力士腕錶奇形怪狀、醜陋非常。後來有傳聞透露配備第四個Cosmograph Yacht Master 錶盤的勞力士由桑德羅·弗拉蒂尼本人在義大利訂造。

這一枚奇形怪狀、醜陋非常、配備第四個Cosmograph Yacht Master 錶盤的勞力士腕盤竟然得到百達翡麗Patek Philippe專家埃里·托特拉（Eric Tortella）的背書！據聞埃里·托特拉因詐騙罪被判監數年，是古董名錶行業內一名臭名昭著的詐騙犯，只要客人願意分他一杯羹，他便會為任何假錶背書！

長話短說，配備第四個Cosmograph Yacht Master 錶盤的勞力士腕盤的最終命運如何？據悉桑德羅·弗拉蒂尼的Yacht Master後來以「私人洽購」方式出售，買家付出2,200,000美元的高昂代價！

名錶收藏圈跟古董文物收藏圈一樣，充斥著大量老千、詐騙者和江湖騙子。他們常常冒充尊貴的鑑賞家或高級學者詐騙潛在買家。這次涉及意大利收藏家桑德羅·弗拉蒂尼和百達翡麗專家埃里·托特拉的詐騙故事，只是冰山一角。

涉案人員成功從一位毫無戒心的收藏家手中騙取了2,200,000美元，這可能是2024年詐騙的經典案例！







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