Hublot為歐洲盃推出全新腕錶！戴上這些亮麗之作，為心愛的球隊打氣！

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今年的六月份是屬於激情四射的月份，全因讓人引頸以待的歐洲國家盃足球賽終於再次來臨。今年在主辦國德國的各個城巿球場之上，歐洲各個強豪在綠茵場上爭分奪秒地去競逐。在這個重要時刻，繫上一枚與歐國盃有關連的腕錶自是理所當然。

Hublot宇舶表

Big Bang e 2024

Hublot宇舶表與足球運動一直關係密切，今年夏日品牌再次帶來驚喜，邀您於球場內外盡享燃情時光。這次是自2008年起，Hublot宇舶表第五次榮耀助力歐洲國家盃，並為第17屆賽事打造擁有Big Bang系列標誌性設計項目的第四官員牌及專為賽事裁判設計的Big Bang e智能腕表，以精準計時捕捉比賽精彩瞬間。

近20年來，瑞士奢華製表品牌Hublot宇舶表始終與足球運動並肩同行，共同譜寫時間藝術與運動激情的融合篇章。2024年，Hublot宇舶表矚目推出第三代Big Bang e 2024歐洲國家盃™智能腕表，以展現品牌對足球運動的深切熱愛。今年夏天，歐洲足壇將迎來最為激動人心的熱血時刻，24支滿懷澎湃之情的球隊將在22個緊張刺激的比賽日裡，上演51場扣人心弦的精彩對決。屆時，全球將有約50億球迷共襄賽事盛舉。作為2024歐洲國家盃官方腕表，Hublot宇舶表將為這場總時長逾275,400秒（補時環節除外）的足壇盛事提供精準計時，捕捉綠茵場上的每一個精彩瞬間，點燃激情時刻。

Hublot宇舶表

Big Bang Original 精鋼藍色鑲鑽腕表

說到歐國盃，又怎可能不提到與Hublot宇舶表關係密切的法國國腳「麥總」麥巴比（Kylian Mbappé ）呢？作為Hublot宇舶表品牌大使的著名球星麥巴比（Kylian Mbappé）亦於6月4日正式宣佈加盟皇家馬德里，並表示加盟這個球會是他的夢想。除了在球場上的精湛球技而引起廣泛球迷關注外，他所佩戴的腕表亦屢屢成為大眾的焦點，當中包括Hublot宇舶表為歐洲國家盃而設的第三代Big Bang e 2024年歐洲國家盃智能腕表——結合傳統和創新鏤空結構的Spirit of Big Bang鈦金屬全鑽腕表；以及他於今年4月出席日內瓦「鐘表與奇跡」高級鐘表展時佩戴的Big Bang Unico Full Magic Gold腕表，亦是他日常穿搭的時尚單品。

當然，文裝一度時，「麥總」穿搭的Big Bang Original 精鋼藍色鑲鑽腕表更是帥氣。緞面藍太陽紋表盤，配上鑲嵌36顆鑽石附6顆H形鈦金屬螺絲表圈，更是搶盡眼球。簡單實用的MHUB4300石英機芯，帶來動力儲存達3至5年。41 mm 緞面和拋光精鋼表殼，藍色線條橡膠錶帶與精鋼折疊表扣相襯。防水深度100米，可靠實在。











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