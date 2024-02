加入最愛專欄 收藏文章

得獎名單經已出爐,請得獎者留意郵箱。

得獎名單:



7-Eleven HK$20現金券(Youtube顯示名稱):



howinho8***

Sa*** Sze

Bi B* H*

Nic*** lee

Octopuschu***

Ire** Ma*

鹹**暢

Fe*** Chan

lAW dORO***

law sin t***

Issac L**

cloudlai***

Chau Ca***

Tat m***



精美姆明環保袋 (Youtube顯示名稱):



Hannah C***

pokffjk8***

Yvonnelee7***

So Ca***

Yan C***

Kwai1***

wu win***

pang kenn***

Chan ch*** han vie***

Kon* sw

Sal

Si***_lc

Chan Tz* Lu* Win***

Manm*n

Fan** Li

Glor** Tam

lotte

Tak Ming Le*

wong wo**

ddp Guya**

LEE L**

Ou Meij**

Yung sze w**

Cecil**

Ken Way** C.

Celiayuen***

C H

Hei T***

Mandy w***

Joyce K***

Wong she***

Silvia Yi*

Chan s

Kit Won*

joannale*

glam6**

Ryu K*

Sa S

WAILINGT***

tszlamho6***

Flora Ch***

Chin B H**

toystory l**

shanch**

Dick Ch**

Tammy S**

Laikumi**

leoj**

pauline l**

Melo**

Clare s**

Lee L**

Karen Y**

hoiki chi**

Jasmine Hu**

lee ka w**

kaka-fp4**

aaaq**

sherry sherry ch**

Jet L**

pad58**

Law Zo**

Cindy Wo**

Sally L*

andytsang***

hinhappy3***

emilyan l**

Chan noe***

KK Y**

Cha* kk

So sha*

louisakeung***

Ca*** Chan

joce*** cheung

waiyee0***



全部獎品經已送出,請得獎者留意郵箱。



祝大家龍年財到福到!



備註:

- 《經濟通》不代表獎品供應商,並不對獎品的品質作擔保。

- 所有獎品不可轉換、轉讓、或兌換現金。

- 如有任何爭議,《經濟通》保留最終決定權。









