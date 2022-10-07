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【晴報專訊】謝安琪（Kay）昨日在炎熱天氣下，竟穿上厚厚外套出席環保品牌活動，原來她身上的外套是由回收膠樽所製成。談到環保，天文台前台長林超英已十年無開冷氣，原來Kay全家亦盡量不開冷氣，改開兩把風扇令全屋涼快，她更大讚怕熱的老公張繼聰樂意配合，支持環保。

Kay是環保主義者，研究不少慳電方法。

謝安琪昨日出席環保時裝活動，她指香港冬天不算非常寒冷，但衣櫃總要有一件禦寒衣物，「我好少買羽絨，因為我好鍾意動物，我身上嘅外套係用100%回收物料製造。」重視環保的Kay表示全家身體力行支持，「屋企有做垃圾分類，大仔兩歲我就教佢認識環保。屋企會節約用電，喺呢度要讚下張繼聰，男人好怕熱，但我幾年前想挑戰唔開冷氣，佢都支持。我研究咗夏天點樣用兩把風扇吹勻全屋，慳番好多電。近年已盡量唔開冷氣，全家開始適應唔使開冷氣都可以生活。」

Kay與女兒最近以親子look拍廣告。（IG圖片）

提到工作近況，Kay今日出新歌《我的波利海妮婭》，由於上一首單曲成績不俗，Kay希望新歌再為樂迷帶來驚喜，笑言可以考慮跳唱。談到她跟女兒張靖最近一齊拍廣告，Kay大讚女兒跳唱有天份，又熱愛表演，「囡囡叻我好多，咁細個成日拍片。（容許女兒入行？）佢咁細個，依家仲係言之尚早。」

讚女兒跳唱有天份

Kay過往多次帶仔女去主題公園。（資料圖片）

另外，近日有網民批評部分藝人經常帶子女去主題公園，直斥他們不懂教仔。不時帶一對仔女去主題公園遊玩的Kay說︰「鍾意去主題公園（的人）都好有內涵嘅，尋找唔同快樂。我無（唔識教仔）呢個睇法，不過多啲討論都好，因為湊小朋友係好漫長嘅事，唔係一個道理或者一本通書可以睇得晒。」







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