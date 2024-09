特朗普的種族謊言用意何在？

加入最愛專欄 收藏文章

在特朗普和賀錦麗的首次電視辯論中,談到移民政策,前者竟然抛出海地移民吃掉美國家庭的寵物之說,即使有關地方政府和媒體一而再表明沒有證據,不符事實,只是社交媒體上的子虛烏有,但想不到的是,特朗普競選副手萬斯竟然繼續為其主子辯解。萬斯雖來自俄亥俄州,而這吃寵物謠言又來自該州,可是萬斯沒有辟謠,反之為特朗普的種族謊言保駕護航,令到俄亥俄州的海地移民和當地居民關係一度緊張,並在事後傳出相關社區的炸彈驚魂,令俄州人心徨徨,誰之過?

俄亥俄州的海地移民被謠傳吃掉美國家庭的寵物,令雙方關係一度緊張。(AP)

這令我想到多年前到緬甸若開邦採訪羅興亞種族衝突問題,我來到的一天,已有當地緬族居民告訴我,不要喝河流的水,他們指穆斯林(羅興亞族)已在河流下毒。這消息當然是偽造的謠言,但這謠言足以深化緬族和羅興亞族之間的仇恨。

不過,在緬甸獨立後,緬族人同羅興亞人其實曾有一段和平相處的日子,兩個民族矛盾突然白熱化,乃是在軍方放權的2011年後才發生,跟著有人歪曲羅興亞在緬甸的歷史,稱根本沒羅興亞民族,他們被創造出來以奪取緬甸土地,其目的就是挑動佛教界以護教之名,爭取原本遠離軍方的僧侶再次站在軍方一邊,以圖重建軍方權力。因此,佛教界出現排斥穆斯林的極端主義,其實這與宗教無關,卻與種族及民族主義有關。

我在若開邦又訪問了一個民族黨, 期間碰上一位年輕成員,閒談中,他告訴我,他鄰居就是一個穆斯林(羅興亞)家庭,他與這家庭的兒子共同成長, 一起玩耍, 後來更稱兄道弟。到了2012年,該青年表示大家都因一宗難以證實的強姦案,指控羅興亞人在若開邦要謀害緬族人以圖搞獨立, 這陰謀論不脛而走,因此便一窩蜂向他們先下手為強, 他也跟著大夥兒摧毀穆斯林的房子,趕走他的鄰居和那位兄弟。

如果要拆解這些種族仇恨,不難發現,背後都有著統治者愛操弄的手段。

以色列財長斯莫特里赫曾指約旦河西岸「沒有巴勒斯坦歷史或文化」,欲將巴人驅逐出外。(AP)

就好像以色列現任財長斯莫特里赫在2023年一場會議上稱,約旦河西岸「沒有巴勒斯坦歷史或文化,也沒有所謂巴勒斯坦人民」一樣,他欲抹去巴勒斯坦人的歷史,以便將他們驅逐出外,實現猶太復國主義的野心,而這又正是崇尚威權主義的統治者,所需要創造一個大家都互相害怕的局面。因此,佔主導地位的群體需要威權領導人來保護他們,免受針對其家庭或取代其國家的移民掠奪者的侵害。

據《紐約時報》報道,原來,特朗普在2017年上任總統一周年之際,已曾在一會議上對海地人極盡抹黑之能事,指「海地人都有愛滋病」;之後《華盛頓郵報》又披露特朗普與國會議員討論移民議題時,竟然說海地、薩爾瓦多、非洲等國家,全都是「糞坑國家」,引爆全球怒火。特朗普在今次「吃寵物論」之前,早就在種族議題上滿口謊言,經常在推特引述未經證實的事件或轉推有關影片。作為領導人,他不是去平息或調解國內族群之間的矛盾,而是煽風點火,誇大其詞,其用意何在?

耶魯大學哲學系教授賈森.史坦利(Jason Stanley)在他的新出版著作《抹掉歷史:法西斯主義者如何重寫過去控制將來》(Erasing History: How Fascists Rewrite the Past to Control the Future)中,剖釋全球威權主義如何在美國、俄羅斯、以色列等國崛起,他提出替代理論(Great Replacement Theory),這是個首先流行於西方白人地區的極端民族主義理論。在美國,指以基督徒為主的白人有被非基督徒非白人移民取代的危險,領導者所做的就是抹去非白人基督徒移民的歷史,以提升偉大白人基督徒的故事,後者就是可讓國家變得偉大。

在特朗普及其團隊眼中,非白人移民對國家構成最大威脅。(AP)

換言之,在特朗普及其團隊眼中,非白人移民對國家生存構成最大的威脅。史坦利教授指出,歷史已告訴我們,替代理論能挑起從國家層面到個人層面的大規模暴力,希特拉便是利用了這個理論來為他的集權鋪上民意之路。這不得不令人聯想到由共和黨智庫撰寫的《2025年計劃》,我們如何透過史坦利的《抹掉歷史》來理解這計劃書?

雖然特朗普盡量與該計劃保持距離,但它確實由他的百多名盟友和助手所參與,而《2025年計劃》的負責人剛剛寫了一本相關的書,由萬斯撰寫序言,現在該書已被推遲到大選後才出版。無論如何,《2025年計劃》的藍圖正是和特朗普擬推出的改革政綱互相呼應,也一步一步向史坦利的《抹掉歷史》推進,非白人移民首當其衝。







