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【晴報專訊】張敬軒（軒仔）及米雪昨日出席御藥堂20周年電車免費乘車日活動，他們齊齊參加電車巡遊。軒仔新加入成為品牌的超星級20周年大使，他坦言自從30歲後開始注重健康，更經常提點新一代歌手要好好調理身體，更自嘲似足爸爸般長氣。

米雪與軒仔坐上電車，開心參加巡遊。

張敬軒與米雪昨日到屈地街電車廠出席免費乘車日活動，新加盟成為御藥堂代言人的軒仔，更與米雪及苗僑偉齊齊拍攝新一輯廣告。昨日米雪大讚軒仔充滿陽光與活力，軒仔亦禮尚往來，笑指「雪妹」保養得宜。軒仔說︰「以前成日捱夜，自從30歲後先意識到要為健康投資。以前成日失眠，因為鼻敏感影響睡眠質素，好多時第二朝把聲好拆，呢兩年食咗保健產品，睇住自己身體好咗。」

軒仔為遷就粉絲，以「禮貌腳」甫士合照。

軒仔表示一直留意米雪和苗僑偉的代言口號，更搞笑說：「終於明白到『藥箱變成首飾箱』，依家就係『首飾箱變成Hins Cheung』。」他自言經常教樂壇後輩不要夜蒲飲酒，也不要吃太多生冷食物，自嘲變得似「老竇」般囉唆，「其實除咗工作應酬，我都好少夜蒲，仲會適時戒澱粉質，飲食方面盡可能清淡啲。」

獲封廣告天王

另外，米雪昨日指經常見到軒仔的廣告，笑稱軒仔是廣告天王，他笑說：「呢兩年加加埋埋有18個廣告，有啲廣告因為疫情押後到依家推出，所以好似好多，其實我都幾抵用㗎！」下月軒仔將舉行跨年演唱會，他透露下星期會開始閉關，「今次舞台唔同咗，返去原點，今次機關欠奉，慳咗嘅錢放喺音響上，專注音樂同表演。」







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