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【晴報專訊】陳豪、龔嘉欣和江嘉敏等昨日出席新劇《新四十二章》宣傳活動，最近與日籍甜品師松岡哲也傳緋聞的嘉欣，以性感開窿貼身裙現身，春風滿臉的她拒認戀情，更揚言到出嫁當天，才會把另一半的身份公開。

嘉欣昨日激罕性感現身，否認發展港日戀。

龔嘉欣昨日難得性感，開窿裙上布滿心形及花花圖案，被指正反映近來「心花怒放」心情，她表示只是難得有新劇播出，所以悉心打扮。嘉欣稱傳出緋聞後，隨即收到各方的恭喜訊息，她坦言受寵若驚，請求外界給予空間。被問是否學日文以便跟緋聞男友溝通？嘉欣笑謂︰「唔係，學好啲英文先，無計劃學日文，呢幾日真係嚇死我，始終對方係圈外人，唔想畀咁大壓力人哋，報道對佢有影響，總之唔係事實（拍拖），唔好意思連累咗佢。」

嘉欣又指與對方有生意上合作，所以見面並不出奇，有指因為好友陳凱琳（Grace）把聚會片段公開才「出事」，她指原意是記錄新年的歡樂片段，Grace公開影片前亦有先詢問她，沒料到卻惹來誤會。嘉欣再三強調緋聞純粹一場誤會，但對外界的祝福，她會照單全收，「希望有一日可以大方公布結婚嘅好消息，但一日未結婚都唔會公開拍拖，要顧及另一半感受。」她笑謂現在的情人是Grace大仔鄭承悅（Rafael），而情人節應該會跟他慶祝，因為Rafael是在情人節生日。

陳豪不介意太太曬身材

另外，陳豪剛與家人快閃泰國布吉度假回來，在他掌鏡下的太太陳茵媺穿上比堅尼，十分吸睛，問到是否不介意太太曬美好身材？陳豪表示︰「無所謂，呢啲都係家庭樂，想畀大家感受一下我哋家庭係充滿歡樂同埋愛。」他更預告將有更多旅行照及片段公開。此外，宣傳當日正值元宵佳節，江嘉敏坦言晚上沒人約，會跟家人食飯，至於情人節，她避談有否被邀約，「希望公司畀多啲工作我做，因為初一有開工，係一個好開始，我亦想忙啲可以專心工作，賺多啲錢。」

昨日是元宵佳節，陳豪與嘉欣在活動上互餵湯圓。







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